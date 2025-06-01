Беспилотники вылетали из грузовиков: новые детали атак по авиации РФ

Взрывы в РФ / © скрин с видео

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В воскресенье, 1 июня, российские СМИ сообщили, что атаки на стратегические аэродромы в глубине Россииосуществлялись с помощью беспилотников, которые якобы вылетали прямо из фур, припаркованных возле заправок.

Об этом сообщают росСМИ.

В частности, в городе Оленегорск появилось видео, как дроны стартуют прямо с грузовика. Похожая ситуация зафиксирована в Усолье-Сибирском Иркутской области, где, по данным пропагандистских ресурсов Mash и Baza, на объекты РФ летели по меньшей мере 20 БПЛА.

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В СМИ отмечают, что одна из фур остановилась у въезда в город на автозаправке. Впоследствии из кузова начали один за другим вылетать дроны, которые атаковали различные цели.

Российская сторона также утверждает, что водитель грузовика мог не знать о его содержимом. Он сейчас задержан.

Кроме того, стало известно, что водитель фуры, из которой вылетели дроны был задушен

По информации источников ТСН, украинская Служба безопасности одновременно отработала по четырем российским военным аэродромам. Речь идет об объектах в «Белой», «Дягилево», «Олени» и «Иваново». Сообщается, что на местах вспыхнули пожары, а некоторые самолеты — уничтожены.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 1 июня СБУ осуществляет масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиациив тылу России.

Кроме того, сообщалось, что в районе авиабазы «Оленья» Мурманской области раздаются взрывы, есть густое задымление. Предварительно, речь идет об ударе дронов.