ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Беспилотники якобы летели на Санкт-Петербург: в Ленобласти слышали взрывы и звуки БПЛА

В России заявляют о ночной активности беспилотников вблизи Санкт-Петербурга, однако официального подтверждения атаки пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

В ночь на 3 мая жители Ленинградской области РФ сообщили о звуках пролета беспилотников и взрывах в нескольких районах. По их словам, дроны якобы двигались по направлению к Санкт-Петербургу.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, в том числе SHOT. Очевидцы отмечают, что в небе был слышен характерный звук БПЛА, после чего раздались несколько взрывов.

На фоне этих сообщений в России вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов в ряде аэропортов. В частности, ограничения действовали в аэропорту Пскова и петербургском Пулково.

В то же время, российские власти официально не подтверждали факт атаки беспилотников на Санкт-Петербург или область. Информация о возможных последствиях отсутствует.

Напомним, что ранее на Москву снова летел беспилотник

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie