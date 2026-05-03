Беспилотники якобы летели на Санкт-Петербург: в Ленобласти слышали взрывы и звуки БПЛА

В ночь на 3 мая жители Ленинградской области РФ сообщили о звуках пролета беспилотников и взрывах в нескольких районах. По их словам, дроны якобы двигались по направлению к Санкт-Петербургу.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, в том числе SHOT. Очевидцы отмечают, что в небе был слышен характерный звук БПЛА, после чего раздались несколько взрывов.

На фоне этих сообщений в России вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов в ряде аэропортов. В частности, ограничения действовали в аэропорту Пскова и петербургском Пулково.

В то же время, российские власти официально не подтверждали факт атаки беспилотников на Санкт-Петербург или область. Информация о возможных последствиях отсутствует.

