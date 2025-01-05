Беспилотное такси "захватило" пассажира: мужчина пропустил рейс из-за сбоя в авто

Его беспилотное такси с автопилотом вместо обычной поездки начало кружить на стоянке аэропорта Лос-Анджелеса.

Пассажир Майк Джонс из Лос-Анджелеса не смог попасть на свой рейс в Аризону из-за неожиданного сбоя беспилотного такси Waymo.

Инцидент осветило немецкое издание Bild.

Майк, планировавший спокойно добраться домой в Скоттсдейл, штат Аризона, оказался в ситуации, больше напоминавшей научно-фантастический триллер. Его беспилотное такси с автопилотом вместо обычной поездки начало кружить на стоянке аэропорта Лос-Анджелеса.

Пассажир сразу понял, что что-то пошло не так, и попытался самостоятельно остановить машину. Однако все его попытки выйти из авто оказались тщетными. Автомобиль, оснащенный современными системами автономного управления, игнорировал команды, оставляя пристегнутым Майка в салоне.

Муж связался со службой техподдержки Waymo, но даже их попытки остановить автомобиль дистанционно не дали результата. Лишь после восьми кругов сотрудникам компании удалось вручную остановить машину.

К тому моменту Майк уже пропустил свой рейс.

Через неделю после инцидента Майк все еще ждет прощения от компании Waymo или компенсации за потерянный рейс.

“Где соболезнования? Это еще один пример незрелости современного цифрового мира. Продукт недоработан и никто не берет ответственности за ошибки перед клиентом”, — посетовал мужчина в интервью CBS News Los Angeles.

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Майк, работающий в сфере технологий, подчеркнул, что поддерживает развитие автономного транспорта, но после такого случая отказался от услуг беспилотных такси.

"В следующий раз я просто закажу Uber", — подытожил он.

Waymo, дочерняя компания Google, пока не прокомментировала этот случай.