Бесплатный роуминг в ЕС: что изменится для украинцев с 2026 года

Мобильный телефон / © Credits

Реклама

С 1 января 2026 года украинцы смогут забыть о поиске местных SIM-карт или о переплатах за связь во время путешествий по Европе. Украина официально присоединяется к зоне роуминга ЕС Roam like at home. Это означает, что звонки, SMS и мобильный Интернет в 27 странах Евросоюза будут доступны по условиям вашего «домашнего» тарифа.

Об этом пишет DW.

Как это будет работать на практике

Принцип прост: вы едете в Польшу, Германию или Францию, но ваш телефон «думает», что вы в Украине.

Реклама

Звонки и SMS: тарифицируются так же, как дома. Никаких дополнительных доплат за соединение или входящие вызовы.

Автоматическое подключение: не нужно заказывать услугу роуминга отдельно. Она будет включена в большинство тарифных пакетов по умолчанию.

Как пояснила глава НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи — ред.) Лилия Мальон, условия будут унифицированы для всего Евросоюза: «Нет разницы, находится ли человек в Украине или в Польше — условия те же самые. Общаться с украинской SIM-картой там можно будет как дома».

Что будет с мобильным интернетом

Единственный аспект касается доступа к Сети. Если в Украине у вас безлимитный Интернет, в странах ЕС операторы могут установить «политику честного пользования».

Это означает, что количество гигабайтов в роуминге может быть ограничено по специальной формуле, чтобы операторы не работали в убыток. Однако регулятор уверяет: объем трафика будет достаточным для комфортного использования мессенджеров, карт и соцсетей.

Условия для украинцев, которые спасаются от войны

Для миллионов граждан, находящихся в ЕС из-за войны, действуют специальные условия. Совместное заявление между операторами продлевает льготный режим до марта 2027 года.

Реклама

«Украинский телекомрегулятор позаботился о тех, кто вынужденно находится в ЕС. Они и дальше могут пользоваться украинскими номерами без ограничений», — отметил Тарас Стеценко, представитель Минцифры.

В настоящее время в ЕС активно используются более миллиона украинских SIM-карт. Люди выбирают их из-за более выгодных тарифов и качественного сервиса по сравнению с европейскими аналогами.

Возрастут ли цены на связь в Украине

Главное опасение абонентов — не придется ли платить за «европейский комфорт» из собственного кармана тем, кто никуда не едет. Регулятор и мобильные операторы успокаивают: прямой связи между отменой роуминга и повышением цен нет.

В компаниях Vodafone и Киевстар уже заявили об обновлении условий. Операторы уверяют:

Реклама

Подорожания тарифов исключительно из-за роуминга не будет.

Пакетные минуты и гигабайты станут общими для использования в Украине и ЕС.

В то же время, эксперты не исключают появление специальных «социальных тарифов» без роуминга для тех, кто вообще не планирует выезжать за границу, что позволит сэкономить.

Напомним, из-за отключений электроэнергии во многих регионах Украины во время обесточивания может исчезать мобильная связь и доступ в Интернет. В таких условиях роутер можно подключить к павербанку, предварительно выяснив у провайдера, имеет ли сеть резервное питание.

При правильном подключении и энергосберегающих настройках Wi-Fi оборудование способно работать без света от нескольких часов до более полусуток, в том числе и при оптоволоконном соединении при условии отдельного питания оптического терминала.