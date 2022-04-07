Бесплатный транспорт для украинских беженцев за границей: список стран и перевозчиков

Бесплатный транспорт для украинских беженцев за границей: список стран и перевозчиков

ТСН.ua собрала перечень компаний-перевозчиков в разных странах, которые предоставляют бесплатный проезд украинцам, спасающимся от войны в Европе.

В пакет помощи украинским беженцам в Европе, кроме статуса временной защиты, большинство европейских стран предоставили владельцам украинских паспортов или ID-карт возможность бесплатно передвигаться по ЕС на общественном транспорте, автобусах, поездах.

Если вы беженец и оказались на вокзале большого города в Европе – здесь вы сможете найти координационный центр помощи украинцам или кассы, где можно получить билет на бесплатный проезд - "Help Ukraine". Право на бесплатный проезд в Европе дает и украинский паспорт или ID-карта, непосредственно предъявленные контролеру или проводнику в транспорте.

Автобусное и железнодорожное сообщение

Польша

В Варшаве общественный транспорт бесплатный для украинцев. Перевозчик RegioJet предоставляет бесплатный проезд украинцам из Польши в Чехию. Для бесплатного проезда достаточно предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины на железнодорожной кассе или в самом поезде.

Словакия

Бесплатные билеты для украинцев на все поезда предоставляет железнодорожная компания Словакии ZSSK. А компания Leo Express также предоставляет бесплатные билеты на железнодорожный транспорт при условии посадки в поезд в Кошице. Бесплатно из Кошице возит украинцев и автобусный перевозчик Slovak Lines.

Венгрия

По всей территории Венгрии, предъявив национальный паспорт, украинцы могут бесплатно путешествовать на поездах 2-го класса кампании MÁV-Start.

Румыния

По Румынии можно бесплатно путешествовать поездами в вагонах 2-го класса перевозчиками Regio и Interregio. Билеты Help Ukraine, которые предоставляют право на проезд в Румынии можно получить в кассах на вокзалах или через тур агентство CFR Călători.

Автобусный перевозчик FlixBus дает право на бесплатный проезд для украинцев из Сучавы и Тульчи. А перевозчик Romfour позволяет безвозмездно передвигаться между станциями внутри страны и в города других европейских стран.

Болгария

Государственной железной дорогой Болгарии BDZ можно бесплатно передвигаться по всей стране.

Чехия

Компании KP, Regio Jet, Leo Express и CD предоставляют бесплатный проезд на поездах тем, кто предъявит украинский паспорт или ID-карту. Из Польши, Словакии и Венгрии можно бесплатно доехать в Чехию. Далее из Чехии также бесплатно можно отправиться в Германию, Австрию и другие европейские страны, построив свой дальнейший маршрут по ссылке.

Германия

Немецкий транспорт, а именно региональные поезда Германии, автобусы, метро, ​​трамваи и автобусная кампания Ruftaxis позволяют бесплатно передвигаться по Германии. В вагонах 2-го класса скоростного поезда ICE/IC бесплатного могут ехать те, у кого есть билеты с отметкой Help Ukraine, выдаваемые украинцу.

Австрия

По Австрии украинцам бесплатно можно передвигаться на поездах ÖBB и доступны для бесплатного проезда для беженцев.поездами Wiener Linien (до конца апреля).

Прибалтика

По всей Латвии украинцы могут бесплатно передвигаться по любому общественному транспорту. Поезда, автобусы и общественный транспорт бесплатны для украинских беженцев в Эстонии. В Литве можно бесплатно передвигаться поездами Lithuanian Railways, а также Вильнюсским общественным транспортом.

Бельгия

В поездах кампаний SNCB, Eurostar, TGV и Thalis украинцы имеют право бесплатно передвигаться по стране.

Нидерланды и Люксембург

Весь общественный транспорт страны бесплатный для украинских беженцев, как в Нидерландах, так и в Люксембурге.

Великобритания

Из любого города Британии или европейских станций до станции London St Pancras International можно бесплатно приезжать поездами компании Eurostar.

Франция

Из Франции безвозмездно добраться до других европейских стран можно следующими перевозчиками: в Германию - Deutsche Bahn, Испанию - Renfe-SNCF, Бельгию - Thalys, Швейцарию - TGV Lyria, Италию - TGV, Британию (при наличии визы)

Автобусы компании TER помогут бесплатно добраться до разных уголков Франции.

На каждом железнодорожном вокзале Франции находятся центры DB Reisezentrum, где можно получить билеты Help Ukraine с которыми можно бесплатно передвигаться по всем маршрутам перевозчиков SNCF. Кроме того, право на безвозмездный проезд дает паспорт гражданина Украины.

Испания

Внутренние поезда по Испании бесплатны для беженцев, а поезда Renfe and Renfe-SNCF осуществляют перевозки украинских беженцев между Францией и Испанией.

Португалия

В пределах страны вы можете бесплатно передвигаться по транспорту компании CP-Trains of Portugal. Кроме того, в Португалию из Польши можно бесплатно прилететь самолетами авиакомпании TAP. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке.

Италия

В течение 5 дней после прибытия в страну украинцы могут бесплатно воспользоваться услугами перевозчиков MarinoBus и Trenitalia.

Хорватия

Бесплатное железнодорожное сообщение перевозчиком HŽ Putnički prijevoz доступно для украинцев в поездах 2-го класса. Бесплатно передвигаться по стране позволит билет Help Ukraine, который можно купить в кассе, или непосредственно в поезде.

Словения

Все поезда Словенской железной дороги доступны для бесплатного проезда беженцами.

Финляндия

В Финляндии поезда перевозчика VR и автобусы OnniBus бесплатно перевозят украинцев в это тяжелое время.

Скидки на авиаперелеты и бесплатные варианты авиасообщений по Европе

WIZZ Air

Компания дает возможность украинцам бесплатно получить 100 000 билетов на околомагистральные рейсы из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. На перелеты из других стран также действует скидка, билеты будут стоить 29,99 евро и 69,99 евро при регистрации на сайте компании, где нужно будет указать номер действительного украинского паспорта.

LOT

Авиакомпания сделала скидку на билеты экономкласса из Польши, Словакии, Румынии и Венгрии. Скидку 30% можно получить для взрослых, 50% для детей и 99% для младенцев. Применить скидку можно до 31 мая 2022 года.

Finnair

Эта компания дает скидку 95% на рейсы в Хельсинки из европейских городов: Варшавы, Кракова, Гданьска, Праги и Будапешта. Получить скидку можно, если ввести промокод Ukraine95 на сайте компании до конца марта 2022 года.

TAP airline

Компания дарит бесплатные билеты из Варшавы в Португалию. Чтобы получить билет, нужно заполнить форму на сайте.

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