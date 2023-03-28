"Беспокоиться не стоит": в небе над Москвой снова появилась "черная метка", метеорологи пытаются успокоить

Таинственная черная метка снова появилась в небе над Москвой.

В небе над Москвой снова появилась "черная метка". Недавно ее впервые заметили жители спальных районов столицы.

Об этом пишут в российских телеграмм-каналах.

Черное кольцо в воздухе видели жители нескольких населенных пунктов Подмосковья. Днем раньше его видели в селе Тимохово.

Интересно, что российские метеорологи нашли объяснение странному явлению. Они считают, что причиной "черной метки" в воздухе стали выхлопы.

“Вероятно, в Строгине произошел выхлоп из котельной. Возможно, собралась сажа где-нибудь, или в костер что-то резко бросили, где что-то сжигают. От резкого возгорания хлопка происходит резкий выброс дыма, и он обычно такой круглый”, — сказал местный метеоролог.

Кроме того, уже по обычной схеме, в РФ заявили, что "такое кольцо не представляет никакой угрозы и беспокоиться не стоит ".

Напомним, что в понедельник, 27 марта, жители Москве услышали взрыв, после чего в небе увидели двигавшееся черное дымовое кольцо. Это очень испугало их.

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