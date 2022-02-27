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Беспокойство переросло в жесткие санкции: ЕС блокирует российские самолеты, деньги, телеканалы и дает Украине средства на оружие

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Беспокойство переросло в жесткие санкции: ЕС блокирует российские самолеты, деньги, телеканалы и дает Украине средства на оружие

Associated Press

Также жесткие санкции ожидают Беларусь.

Европейский союз продолжает вводить жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Об итогах заседания сообщила во время брифинга 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главные заявления главы Еврокомиссии:

  • Воздушное пространство ЕС закрывается для всех судов, принадлежащих стране-агрессорке РФ, которые в ней зарегистрированы или она контролирует. Под запрет совершать полеты над территорией союза подпадают частные борта русских "олигархов".
  • Страны-члены Евросоюза приняли решение запретить все транзакции с Центробанком России.
  • Евросоюз запретит вещание в своих странах-членах российских пропагандистских телеканалов Russia Today и Sputnik. "Мы запретим кремлевскую медиа-машину в ЕС. Государственные компании Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина", — сказала Урсула фон дер Ляйен
  • Евросоюз поддержал пакет экстренной помощи украинской армии. В первый раз ЕС профинансирует покупку и поставку вооружения в Украину.
  • В ближайшие дни ЕС будет работать над запретом российским олигархам использовать свои финансовые активы на европейских рынках.
  • Также под санкции попадает Белорусь, помогающая в военных действиях в Украине. Глава Еврокомиссии заявила, что режим скомпровозглашенного президента Александра Лукашенко ожидает "пакет санкций, который ударит по важнейшим секторам".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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