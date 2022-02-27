Беспокойство переросло в жесткие санкции: ЕС блокирует российские самолеты, деньги, телеканалы и дает Украине средства на оружие

Беспокойство переросло в жесткие санкции: ЕС блокирует российские самолеты, деньги, телеканалы и дает Украине средства на оружие

Также жесткие санкции ожидают Беларусь.

Европейский союз продолжает вводить жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Об итогах заседания сообщила во время брифинга 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главные заявления главы Еврокомиссии: