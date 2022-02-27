Беспокойство переросло в жесткие санкции: ЕС блокирует российские самолеты, деньги, телеканалы и дает Украине средства на оружие

Также жесткие санкции ожидают Беларусь.
Европейский союз продолжает вводить жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Об итогах заседания сообщила во время брифинга 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Главные заявления главы Еврокомиссии:
- Воздушное пространство ЕС закрывается для всех судов, принадлежащих стране-агрессорке РФ, которые в ней зарегистрированы или она контролирует. Под запрет совершать полеты над территорией союза подпадают частные борта русских "олигархов".
- Страны-члены Евросоюза приняли решение запретить все транзакции с Центробанком России.
- Евросоюз запретит вещание в своих странах-членах российских пропагандистских телеканалов Russia Today и Sputnik. "Мы запретим кремлевскую медиа-машину в ЕС. Государственные компании Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина", — сказала Урсула фон дер Ляйен
- Евросоюз поддержал пакет экстренной помощи украинской армии. В первый раз ЕС профинансирует покупку и поставку вооружения в Украину.
- В ближайшие дни ЕС будет работать над запретом российским олигархам использовать свои финансовые активы на европейских рынках.
- Также под санкции попадает Белорусь, помогающая в военных действиях в Украине. Глава Еврокомиссии заявила, что режим скомпровозглашенного президента Александра Лукашенко ожидает "пакет санкций, который ударит по важнейшим секторам".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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