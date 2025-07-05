Бесполезный сигнал Путину: Портников объяснил причину приостановления военной помощи США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © ТСН

Реклама

Приостановка поставок американского оружия Украине была обусловлена подготовкой президента США Дональда Трампа к телефонному разговору с российским диктатором Владимиром Путиным. Но этот сигнал американского лидера оказался бесполезным.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

Аналитик отметил, что решение поставить на паузу предоставление Украине военной помощи было очень внезапным — приостановилась передача даже тех грузов, которые уже были возле украинских границ.

Реклама

«Решение о приостановке поставок оружия для Украины было подготовкой Дональда Трампа к телефонному разговору с президентом России Путиным», — считает Портников.

При этом журналист отметил, что надежды Трампа использовать этот ход для положительного результата переговоров с хозяином Кремля не оправдались.

«Оценки разговора с Путиным были совсем не такими оптимистичными и одобрительными, как после первых пяти разговоров. Дональд Трамп не скрывал своего разочарования. Он не говорил уже, что российский президент желает завершения войны. Говорил нечто совершенно противоположное — что он убедился, что Путин завершения войны не желает и что это очень сложная ситуация», — отметил Виталий Портников.

Ранее стало известно, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. В Белом доме впоследствии объяснили, что решение было принято, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».

Реклама

После разговора с российским президентом Путиным Дональд Трамп заявил, что США продолжают предоставлять оружие Украине

Американский лидер также сообщил, что во время разговора с Путиным, который состоялся 3 июля, не удалось достичь никакого прогрессав вопросе прекращения войны. Трамп подчеркнул, что хозяин Кремля проинформирован о возможных новых санкциях США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом договорился о дальнейших шагахдля усиления украинской противовоздушной обороны и совместного производства оружия.