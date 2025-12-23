Беспорядки в Албании: офис премьера забросали коктейлями Молотова

Премьер-министр Албании Эди Рама / © Associated Press

Политическое напряжение в стране-кандидате в члены ЕС достигло точки кипения. Массовые митинги, организованные албанской оппозицией, превратились в уличные бои в центре столицы страны, Тираны.

Как сообщает Politico , кульминацией стало использование зажигательной смеси против правительственных построек.

«Коктейли Молотова» и аресты

Ситуация накалилась вечером понедельника, 22 декабря. Участники акции протеста забросали офис премьер-министра Эдди Рамы «коктейлями Молотова».

По данным местных СМИ, полиция арестовала четырех участников беспорядков, еще семеро под следствием. Пострадали двое правоохранителей. Один из протестующих случайно поджег сам себя.

Причина гнева: «неприкосновенная» вице-премьер

Катализатором протестов стало дело против заместителя премьера Белинды Баллуку . Специальная антикоррупционная прокуратура (SPAK) обвиняет ее в вмешательстве в государственные контракты и манипуляциях с тендерами на крупные инфраструктурные проекты (в частности, строительство кольцевой дороги Тираны и тоннеля Ллогара).

Однако Баллука защищена парламентским иммунитетом. Правящая Социалистическая партия во главе с Рамой блокирует голосование за ее арест, ссылаясь на ожидание решения Конституционного суда в январе.

позиции сторон

Лидер оппозиции Салли Бериша из Демократической партии Албании назвал действия власти "систематическим ограблением" албанцев и заявил, что у Рамы "нет легитимности оставаться у власти".

Сам Эди Рама в комментарии журналистам отказался осуждать своих оппонентов, назвав их «отчаявшимися соотечественниками». В то же время он подверг критике антикоррупционную прокуратуру за «ошибки» и практику арестов в суд.

Стоит отметить, что это не первая вспышка насилия: на прошлой неделе в парламенте Албании депутаты устроили драку и зажигали дымовые шашки прямо в сессионном зале.

