Бесправие войск и авторитаризм Москвы: NYT проанализировал, как армия РФ провалилась в Украине

Россия руководит своей военной кампанией против Украины из Москвы, не имея единого военачальника на месте, которое могло бы отдавать приказы и принимать решения. К такому выводу пришли представители госструктур США, изучающие течение войны, которая длится уже пять недель.

"Дистанционное" управление военной кампанией, развернутое Россией, несогласованность ее войск и строгая иерархия управления армией, где младший офицерский состав не имеет права голоса, уже привели к многочисленным провалам РФ в Украине, сообщает The New York Times в новом аналитическом материале.

По мнению экспертов США, которые изучают эту уже пятинедельную войну, Россия осуществляет свою "военную кампанию против Украины за пределами Москвы", без центрального военного командующего на местах, руководившего этими выстрелами.

По словам чиновников, такой централизованный подход может значительно объяснить, почему российские военные усилия боролись перед лицом более жесткого сопротивления Украины.

Действия российских воздушных, наземных и морских подразделений не синхронизированы

Разобщенные боевые операции РФ страдают из-за плохой логистики, падения боевого духа и гибели до 15 тыс. военнослужащих, утверждают высокопоставленные американские чиновники и независимые аналитики.

С этой проблемой частично связана и гибель, по меньшей мере, семи российских генералов, поскольку высокопоставленных офицеров выталкивают на передовую для решения тактических проблем, которые западные вооруженные силы доверили младшим офицерам или старшему рядовому составу, пишет The New York Times.

Разведывательное сообщество провели недели в ожидании появления российского военного командира в Украине. Никто не появился

По информации издания со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, НАТО и разведывательное сообщество провели недели в ожидании появления российского военного командира. Никто не явился, и западные официальные лица могут заключить, что люди, принимающие решения, далеки от боя, еще в Москве: министр обороны Сергей К. Шойгу; начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал Валерий Герасимов; и даже президент Владимир Путин.

В среду представители администрации Байдена со ссылкой на рассекреченные данные разведки США заявили, что советники Путина дезинформировали о проблемах российской армии в Украине. По словам американских официальных лиц, разведданные также свидетельствуют о растущей напряженности в отношениях между Путиным и Шойгу, когда-то являвшимся одним из самых доверенных членов ближайшего окружения главы Кремля.

Российские официальные лица возразили на утверждение разведки США, а Кремль в четверг назвал их «полным непониманием» ситуации, которое может иметь плохие последствия.

Однако вести военную кампанию с расстояния в 500 миль сложно, говорят американские военные чиновники. Сама по себе такая дистанция уже может привести к несогласованности между ведущимися боями войсками и военными планами, которые разрабатывает Москва. По их словам, вместо того чтобы упорядочить процесс, Россия создала военную машину, которая не способна адаптироваться к быстрому и гибкому сопротивлению Украины.

Путин, Шойгу и генерал Герасимов продолжают выстраивать все более оторванные от реальности стратегии

Еще один высокопоставленный американский чиновник сказал The New York Times, что российские солдаты, которых приучили не ступать ни шагу без четких указаний начальства, растерянно остались на полях сражений, в то время как Путин, Шойгу и генерал Герасимов продолжали выстраивать все более оторванные от реальности стратегии.

Таковой вертикальный подход значит, что Москва "спускает" аннотации генералам на местах, которые потом передают их войскам, приказывая тем соблюдать эти аннотации независимо от ситуации на местах.

"Такой подход проявляется в ошибках", — говорит Уэсли Кларк, генерал в отставке, во время войны в Косово главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе.

На прошлой неделе украинские силы взорвали российский военный корабль Орск, пришвартованный на юге Украины (в Бердянске — Ред.). Описывая этот инцидент, генерал Кларк спросил: "Насколько сумасшедшим нужно быть, чтобы пришвартовать корабль в порту, прежде чем обезопасить этот район?"

Тот факт, что авторы российских планов, отправивших Орск в порт, не учли потенциальную опасность, показывает, что исходные сверху решения никто не ставит под сомнение, считают американские чиновники. По их словам, на нижнем уровне российские военные не имею права указывать на недостатки стратегии, которые должны быть очевидны.

Военные аналитики утверждают, что к гибели российских генералов привела сложная цепь событий, истоки которой — в развалившейся структуре командования, которая берет свое начало в Москве.

"Я не вижу слаженной организационной архитектуры, создание которой можно было бы ожидать, учитывая месяцы учений и, вероятно, еще более длительный период планирования [войны] перед вторжением", — заявил в письменном комментарии NYT генерал в отставке Дэвид Петреус, занимавший должность главы Центрального командование вооруженных сил США и главнокомандующего в Ираке и Афганистане.

Российский президент до сих пор верит в то, что главное сражение — информационное

Решение Путина отправить на этой неделе чеченского полевого командира Рамзана Кадырова в осажденный украинский город Мариуполь (ради "круга уважения" — вопреки тому, что Мариуполь еще не упал) демонстрирует неизменную веру российского президента в то, что главная битва — информационная, говорит Андрей Солдат. эксперт по российским спецслужбам.

Убеждая страх чеченец — "генерал, но не настоящий военачальник", отмечает Солдатов, добавляя: "Это показывает, что Путин все еще верит в то, что самое важное сейчас пропаганда".

Сигналы, исходящие от российских чиновников, свидетельствуют о том, что Путин, возможно, сокращает свои военные амбиции и сосредотачивается на Донбассе. Хотя военные аналитики отмечают: будущее покажет, действительно ли это было значимое изменение — маневр ли, призванный отвлечь внимание перед новым наступлением.

Русская армия уже задействовала в боях более половины всех своих боеспособных сил, включая самые элитные части. В настоящее время Москва перебрасывает на восток Украины подкрепление из-за границ России, в том числе из Грузии, а также наемников из частной военной компании Вагнера.

Путин также подписал указ о призыве на военную службу 134 тыс. человек.

"Похоже, у них (в Кремле — Ред) нет ясного представления о количестве сил, необходимых для победы над украинскими регулярными войсками и силами территориальной обороны в городской местности, а также для удержания контроля над тем, что они уничтожают или захватывают", — сказал Джеффри. Шлоссер, двухзвездный генерал армии США в отставке, командовавший американскими войсками в восточном Афганистане — Для этого понадобятся еще сотни тысяч российских или союзных (с Россией — Ред.) войск".

Напомним, в Украине начались 37-е сутки противостояния российскому агрессору.

О том, как прошла 36-я, рассказали в Генштабе ВСУ.

По сообщению штаба, решисты продолжают отводить технику в Беларусь. Среди военной техники легковушки микроавтобусы и грузовики, угнанные оккупантами у местного населения. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено.

На временно оккупированных территориях решисты продолжают терроризировать местное население, не разрешая движение транспортом, а также используя дома и квартиры местных жителей для проживания, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

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