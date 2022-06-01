Беспрецедентный уровень единства между членами альянса: Блинкен рассказал о борьбе с агрессией России

Накануне Байден рассказал, как будет в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против России.
В США заявили, что будут продолжать деэскалацию России.
Об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время обращения в среду, 1 июня.
"Мы не позволим злонамеренным деятелям продолжать дестабилизацию. На каждой стадии российской агрессии и как только она началась, были сомнения в том, что будет делать Альянс. Что будут делать страны в поддержку Украины? Что произойдет? Мы ввели мощный пакет санкций", — отметил Блинкен.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойное вооружение нужны стране для защиты своих территорий, на которые цинично напала РФ и варварски уничтожает их, а не для атаки по российским регионам.
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