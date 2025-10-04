Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с генералами / © Associated Press

«Живой Нострадамус» Атос Саломе из Бразилии предупредил о шокирующем сдвиге в мировом доминировании после «беспрецедентной» военной встречи, состоявшейся на этой неделе в США.

Об этом 39-летний экстрасенс, который предсказал десятки событий мирового значения, рассказал газете Daily Mail

По его словам, собрание около 800 высших офицеров американской армии, которое провел во вторник, 30 сентября, министр войны США Пит Хегсет, «выявило неизбежный кризис или стратегическую неотложность».

«Эта встреча может привести к новым альянсам, неожиданным сокращениям или даже изменениям в мировом порядке», — сказал Саломе.

Экстрасенс отметил, что следующие три месяца будут решающими для понимания того, имеем ли мы дело только с административной реорганизацией или с подготовкой к гораздо более широкой геополитической трансформации.

«Это событие знаменует собой исторический поворотный момент: это не просто встреча, это испытание послушания. Те, кто подчиняется, останутся; те, кто сопротивляется, могут потерпеть неудачу. Это означает, что гражданские власти стремятся переосмыслить военную цепь командования, создавая новый пакт верности», — отметил Саломе.

По словам провидца, проведение встречи на военной базе Квантико тоже было символическим.

«Эта база связана со специальными операциями и разведкой, что довольно сильно отличается от традиционных помещений, где происходят встречи такого масштаба», — пояснил он.

Экстрасенс также раскрыл ключевые события, которые он предсказал после встречи, включая массовую чистку в Пентагоне.

«После встречи состоятся принудительные отставки, молчаливые увольнения и стратегические замены. Это будет самая большая чистка офицеров со времен Второй мировой войны», — сказал Саломе.

Он также считает, что в США произойдет значительный сдвиг, который будет заключаться в уменьшении глобального присутствия на Ближнем Востоке, в Европе, Азии и сосредоточении на внутренней обороне, границах и Западном полушарии.

«Это превращение Америки в континентальную крепость», — предупредил «живой Нострадамус».

Наиболее символическим жестом он назвал присутствие на мероприятии президента Дональда Трампа.

«Трамп перед сотнями генералов. Это не просто речь. Это создание образа абсолютной власти над Пентагоном. Это первая публичная репетиция коллективного подчинения военной элиты», — пояснил Саломе.

Он также предположил, что встреча не была рутинной, а «испытанием коллективной лояльности».

Напомним, на встрече с генералами министр обороны США Пит Хегсет выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что американская армия является самой смертоносной, и пригрозил врагам Америки.