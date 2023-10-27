"Бесшумные шахеды": Игнат прокомментировал модернизацию беспилотников и сложности обнаружения для ПВО

Появилась информация, что Иран улучшил свои "шахеды", и теперь они стали вроде бы беззвучными. Возможно, подобные БПЛА уже залетали на территорию Украины. Модернизация техники является нормальным процессом, однако шум не является ключевым аспектом.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Главное – радиолокационная заметность

Как подчеркнул он, любые БПЛА ударного или другого типа будут модернизированы. Модернизация производится непосредственно во время войны. Беспилотники испытывают в боевых условиях, видят в реальном противовоздушном бою его слабые и сильные места и в соответствии с этой информацией будут совершенствовать.

"Шум здесь не является определяющим, учитывается его радиолокационная заметность — смогут ли его зафиксировать наши радиолокационные станции, передать информацию вовремя для уничтожения. Поэтому используются композитные материалы для изготовления фюзеляжа, он становится менее заметным. Это усложняет работу противовоздушной обороны", — пояснил Игнатий.

Но мы также получаем определенную технику от Запада, отмечает пресс-секретарь Воздушных сил, которая позволяет более четко проявлять воздушные цели.

Ранее Игнат отметил, что с появлением в Украине современных истребителей F-16 с определенными авиационными ракетами самолеты смогут противодействовать российской авиации на разных участках фронта. Этот самолет будет выполнять большое количество функций.

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