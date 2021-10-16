Бесследно исчезла жена, убил соседа и подругу: в США приговорили к пожизненному заключению миллионера

Убитая подруга могла знать, куда исчезла жена миллионера.

В США суд назначил пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения 78-летнему миллионеру Роберту Дарсту. Его признали виновным в убийстве подруги Сьюзен Берман. 21 год назад он ее застрелил. Возможная причина — она могла знать, куда делась жена миллионера Кэтлин МакКормак Дарст, которая бесследно исчезла еще в 1982 году.

Уголовный клубок начал распутываться шесть лет назад. Об этом пишет CNN. В 2015 году Роберт Дарст участвовал в съемках сериала НПО "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" о самом себе. В перерыве он пошел в туалет, но микрофон остался на нем и он был включен.

"Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", — сказал магнат в сфере недвижимости, не подозревая, что длилась запись звука.

Съемочная группа передала эту запись в полицию. Миллионера арестовали и эти годы продолжались судебные заседания.

Роберт Дарст застрелил подругу и дочь мафиози Сьюзен Берман в 2000 году, как раз за несколько часов до того, как ее должны были допросить полицейские в деле исчезновения жены миллионера. Правоохранители подозревали, что магнат убил свою жену, однако не имели достаточно доказательств. А вот Сьюзен что-то знала, но рассказать не успела.

Сьюзен Берман и Роберт Дарст / CNN

На суде миллионер возразил как убийство своей подруги Сьюзен, так и жены Кэтрин. Он сказал, что нашел Сьюзен мертвой на полу ее спальни со смертельным выстрелом в затылок.

Вину в убийстве первой степени суд признал 17 сентября 2021 года, а 14 октября суд в Лос-Анджелесе приговорил Дарста к пожизненному заключению. В Калифорнии введен мораторий на смертную казнь. На судебном заседании миллионер был в инвалидной коляске — у него рак мочевого пузыря и другие физические заболевания, в частности за последние годы у него было несколько операций, проведено шунтирование, чтобы снять давление в головном мозге.

Это уже не первый раз судят Дарста за убийства. В 2003 году он признался полиции, что за два года до того застрелил своего соседа Морриса Блэка в Галвестоне, штат Техас. Дарст тогда признал вину, однако его адвокаты доказали, что, мол, это была самооборона. Суд признал его невиновным даже несмотря на то, что мужчина расчленил тело и выбросил его в море. В то же время прокуратура обращала тогда внимание, что сосед тоже мог знать подробности об исчезновении жены миллионера.

Пропавшую в 1982 году в Нью-Йорке жену миллионера Кэтрин в 2017-м было объявлено юридически мертвой. Однако ее тела до сих пор не нашли. В ее смерти официально никого не обвиняют.

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