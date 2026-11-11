Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Пока диктатор Владимир Путин убивает россиян, бросая их в кровопролитную войну против Украины, в Кремле в панике пытаются уберечь жизнь самого главы РФ. Похоже, параноидальный страх смерти не дает покоя уже пожилому диктатору: ради его желаемого долголетия российские ученые проводят эксперименты на обезьянах, разрабатывают препараты против старения и пытаются создавать органы для трансплантации. К поискам секрета бессмертия присоединилась даже дочь Путина.

ТСН.ua собрал информацию о том, какие технологии долголетия разрабатываются в России, кто стоит за этими исследованиями и что известно об их результатах.

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Секрет долголетия ищут у обезьян: что задумал соратник Путина

Пока Путин стареет, его соратники ищут способы замедлить этот процесс. В ноябре 2026 года стало известно о масштабных исследованиях старения приматов в России. Как сообщило агентство Bloomberg 10 ноября, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о научной программе, в которой задействованы более семи тысяч обезьян.

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Особое внимание исследователи уделяют пожилым животным. В частности, ученые изучают приматов в возрасте от 20 до более 30 лет, чтобы проследить изменения, происходящие в организме с возрастом.

«Сейчас мы проводим скрининг пожилых обезьян, чтобы изучить все этапы старения», — пояснил Ковальчук.

В рамках исследований специалисты проводят биохимические, структурные и сосудистые анализы, а также изучают мозг приматов. Учёные надеются найти способы продлить период здоровой жизни человека.

И этим занимается не случайный человек. Ковальчук имеет давние связи с Путиным. Его считают близким другом российского президента и неформальным советником по научным вопросам, в частности по генетике. Брат ученого Юрий Ковальчук, миллиардер и банкир, также входит в ближайшее окружение главы Кремля.

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Статья «Близкий союзник Путина продвигает исследования приматов в поисках способов продлить жизнь» Bloomberg

Дочь Путина предлагает признать старость болезнью

Пока соратники Путина изучают обезьян, к борьбе со старением присоединилась и его дочь Мария Воронцова. Как писала газета The Times в 2026 году, 41-летняя врач-эндокринолог стала одной из ключевых участниц российских исследований, направленных на борьбу со старением.

Воронцова, возглавляющая Институт медицинских исследований и образования Московского государственного университета, рассказала об этих разработках на форуме «Живи долго, живи по-другому» в Москве.

По её словам, первый шаг к долголетию — здоровый образ жизни, в частности правильное питание, физическая активность, умеренное употребление алкоголя и своевременное обращение за медицинской помощью. По мнению Воронцовой, это может помочь большинству людей дожить до 85–90 лет.

Но, похоже, обычного долголетия для кремлевских амбиций недостаточно. Второй этап, о котором рассказала дочь Путина, предполагает преодоление биологических ограничений человеческого организма. В то же время она признала, что результаты таких исследований пока остаются ограниченными.

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«В течение следующих 10–20 лет экзистенциальный страх смерти заставит систему здравоохранения решить эту проблему», — отметила Воронцова.

Среди перспективных направлений она рассматривает разработку препаратов против возрастных изменений, известных как геропротекторы. Дочь Путина даже предложила официально признать старость отдельным диагнозом. По её мнению, это позволило бы одобрять такие препараты, которые в настоящее время проходят клинические испытания.

В то же время газета The Times сообщала, что ещё в 2024 году Министерство здравоохранения РФ потребовало от научных учреждений ускорить разработку технологий, способных замедлять клеточное старение, ухудшение когнитивных функций, работы органов чувств и иммунной системы.

Владимир Путин и его дочь Мария Воронцова / © Associated Press

Органы, напечатанные на 3D-принтере, и свиньи-доноры: ещё один путь к долголетию

Если остановить старение не удастся, российские учёные изучают другой вариант — замену органов. Как в 2026 году сообщала газета The Wall Street Journal, в РФ ведётся работа над биопечатью человеческих тканей и выращиванием органов внутри генетически модифицированных свиней.

Эти разработки стали частью государственной программы долголетия, которую Путин представил в 2024 году. Тогда в Кремле заявляли, что благодаря её реализации планируют «спасти 175 тысяч жизней» до конца десятилетия.

Российские учёные сосредоточились на двух основных технологиях. Первая — 3D-биопечать, предполагающая создание живых тканей. Вторая — ксенотрансплантация, то есть пересадка органов между различными биологическими видами.

По данным WSJ, российские исследователи уже заявили об успешном создании человеческой хрящевой ткани и щитовидной железы мыши с помощью биопечати. В Кремле уверяют, что подобные исследования проводятся сразу в нескольких государственных научных центрах.

Михаил Ковальчук ранее высказывал предположение, что развитие науки позволит человеческому организму восстанавливаться практически без ограничений.

«Трудно говорить о бессмертии, но способность человека к восстановлению, несомненно, будет расти», — заявил он.

Правда, между обещаниями практически безграничного восстановления организма и реальными научными результатами пока лежит немалое расстояние. The Wall Street Journal отметил, что результаты этих разработок практически не публикуются в ведущих международных научных журналах.

Российский учёный Александр Островский, который занимался биопечатью и покинул РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, выразил сомнения в отношении заявлений об успехах таких исследований.

«Если нет публикаций, то нет и реальных результатов, и их заявления, вероятно, следует воспринимать как стремления, если не сказать — мечты», — подчеркнул он.

По словам Островского, международные санкции всё больше изолируют российскую науку. В то же время он высказал предположение, что приближённые к Кремлю исследователи могут рассказывать Путину именно то, что тот хочет услышать, чтобы и в дальнейшем получать финансирование.

Статья в The Wall Street Journal «В поисках долголетия Путина стоимостью 26 миллиардов долларов»

Миллионы на борьбу со старением: сколько Россия тратит на долголетие

Еще в 2025 году французское издание Le Monde обратило внимание на интерес Путина к продлению жизни человека. Тогда российскому президенту исполнилось 73 года, однако он продолжал поддерживать образ неутомимого руководителя, который не берёт отпусков и постоянно проводит рабочие совещания.

В то же время поправки к российской конституции позволяют Путину оставаться у власти до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. Для сравнения: средняя продолжительность жизни мужчин в России в то время составляла около 68 лет.

И пока диктатор имеет возможность оставаться у власти ещё целое десятилетие, российское государство всё активнее финансирует исследования в области старения. По данным расследования оппозиционного издания «Новая газета Европа», в течение 2016–2020 годов в России было одобрено лишь семь таких проектов общей стоимостью около 200 тысяч евро.

В то же время в период 2021–2025 годов количество государственных научных проектов выросло до 43, а их финансирование составило примерно два миллиона евро.

Не обошлось и без ближайшего окружения Путина. В частности, его старшая дочь Мария Воронцова возглавила один из исследовательских проектов, посвящённых регулированию процессов обновления клеток.

Кроме того, она вошла в совет директоров масштабной государственной программы развития генетики, бюджет которой превышает миллиард евро. Руководство программой доверили Михаилу Ковальчуку.

Как напоминала газета «Le Monde», сам Путин ранее сравнивал возможности генной инженерии с «ядерной бомбой».

Путин заговорил о бессмертии, а Си Цзиньпин — о жизни до 150 лет

Путин обсуждает свои мечты о долголетии не только с учёными, но и с другими мировыми лидерами. В сентябре 2025 года разговоры о долголетии вышли за пределы научных лабораторий. Во время встречи в Пекине Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин обсудили возможность значительно продлить жизнь человека. Их частная беседа случайно попала в эфир.

Как сообщало агентство Bloomberg, разговор состоялся, когда лидеры направлялись к площади Тяньаньмэнь. Си Цзиньпин отметил, что раньше люди редко доживали до 70 лет, тогда как сейчас в таком возрасте человек «все ещё ребёнок».

Путин с готовностью подхватил эту тему. По его словам, развитие биотехнологий позволит постоянно проводить пересадку человеческих органов, благодаря чему люди смогут оставаться молодыми и даже обрести бессмертие.

Си Цзиньпин заявил, что, по прогнозам, уже в течение этого столетия у людей появится шанс дожить до 150 лет. После этих слов трансляция прервалась.

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

Впрочем, пока наука не научилась обеспечивать бессмертие, Путин, по сообщениям СМИ, не гнушается и гораздо более экзотическими методами омоложения. Ранее The Times писала, что российский президент якобы регулярно принимает ванны с экстрактом крови, полученной из рогов живых оленей.

Карантин даже после пандемии: как Путин ограничивал встречи с гостями

Пока мир возвращался к обычной жизни после пандемии коронавируса, вокруг Путина по-прежнему действовали особые правила. В 2026 году Кремль отменил обязательный карантин для людей, которые планировали лично встретиться с Владимиром Путиным. Это произошло почти через четыре года после того, как в России отменили основные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщило издание Faridaily со ссылкой на четыре источника, знакомые с кремлевским протоколом.

Особый режим для посетителей был введён ещё в 2020 году. Изначально перед встречей с российским президентом необходимо было провести две недели на карантине. Лишь в 2023 году этот срок сократили до пяти дней.

Помимо изоляции, гости должны были сдавать анализы на коронавирус, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции. За соблюдением этих требований следила Федеральная служба охраны РФ.

В то же время в самой России основные противоэпидемические ограничения были отменены ещё в июле 2022 года, а Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении глобальной чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, в мае 2023 года. Однако для гостей Путина карантин продолжал действовать.

Тех, кто отказывался проходить ПЦР-тестирование, к российскому президенту не подпускали. Один из самых известных примеров — встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале 2022 года. Тогда политики сидели за чрезвычайно длинным столом на расстоянии примерно шести метров друг от друга.

Об особых мерах безопасности вокруг Путина писали и раньше. В частности, в 2024 году американское издание The Atlantic сообщало, что гостям российского диктатора иногда приходилось проводить в карантине несколько недель, прежде чем им предоставлялась возможность встретиться с ним.

По данным журнала, ограничения касались даже родственников Путина, которым приходилось передвигаться исключительно на автомобилях.

Журнал «The Atlantic» связывал такие меры с особым отношением российского президента к собственной жизни. Как отмечало издание, Путин «любит жизнь и одержим идеей бессмертия».

Специальный чемодан для экскрементов: как Путин скрывает данные о своём здоровье

По сообщениям журналистов, особая забота о безопасности Путина распространяется даже на его походы в туалет. Еще в 2022 году появилась информация о необычных мерах безопасности во время зарубежных поездок Владимира Путина. По данным журналиста французского издания Paris Match Режиса Жанте и расследователя Михаила Рубина, российского президента сопровождает сотрудник охраны, который собирает его биологические отходы для последующего вывоза в Россию.

По их информации, мочу и фекалии Путина собирают в специальные пакеты, которые затем перевозят в РФ в отдельном чемодане. Как поясняли авторы расследования, такие меры могут быть направлены на то, чтобы посторонние лица не получили биологические образцы российского президента, по которым можно было бы узнать о состоянии его здоровья.

Журналисты утверждали, что в 2019 году во время визита Путина в Саудовскую Аравию получили от источников информацию о деятельности такого сотрудника Федеральной службы охраны РФ.

По данным следователей, этот же охранник сопровождал президента России в туалет и во время его поездки во Францию в мае 2017 года.

Защита от покушений: зачем Путину нужны двойники

Если карантина, охранников и специального чемодана недостаточно, остается еще один возможный способ обезопасить диктатора — отправить вместо него другого человека. По крайней мере, об использовании Путиным двойников неоднократно заявляли представители украинской разведки.

В 2022 году тогдашний руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Путина якобы есть как минимум три человека, которые могут его заменить.

В интервью Daily Mail Буданов рассказал, что российский президент использовал двойников и раньше, однако в последнее время, по данным украинской разведки, такие случаи участились.

По его словам, точное количество двойников неизвестно, однако украинским разведчикам известно как минимум о трёх. Буданов утверждал, что все они перенесли пластические операции, чтобы быть максимально похожими на Путина.

«Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, — это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», — отметил он.

О возможном использовании двойников также говорил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он утверждал, что из-за опасений покушений Путин может посылать вместо себя других людей на массовые мероприятия, в то время как лично участвует во встречах с иностранными президентами.

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