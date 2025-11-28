"Бессмертные" с гранатой: из солдат КНДР готовят "элитных" шахидов для войны в Украине

© Associated Press

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своим военным взрывать себя гранатами на фронте, а не сдаваться в плен.

Об этом пишет южнокорейская газета Daily NK.

Согласно сообщению источника Daily NK в северокорейской армии, недавно во время проводимых по меньшей мере дважды в неделю политических занятий военным отмечали «героические заслуги» солдат КНДР, которые решили взорвать себя в войне против Украины.

По сути, уроки подчеркивают преданность солдат, отдавших свою жизнь, выполняя приказы северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Они также распространяют пропагандистское сообщение о том, что солдаты «достигли рекорд отличия, который не имеют себе равных даже российские солдаты».

В частности, северокорейская армия открыто подчеркивает жертвы солдат, выражая свое мнение: «Если ты отдашь свою жизнь, ты будешь жить вечно». Даже появился новый лозунг — «Давайте учиться у подорвавших себя воинов».

«Сейчас, если посмотреть на то, что говорят в армии, все связано с героическими историями о том, как ты подрывался в российско-украинской войне и был готов умереть, и в конце концов это означает, что им безразлично к жизни своих солдат», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что северокорейских рабочих отправляют на работу в Россию, «как рабов», а деньги за их труд идут в карман Ким Чен Ына и его режима.