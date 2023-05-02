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"Бессмертный полк" в Африке вместо Москвы: россияне отменили мероприятия к 9 мая, но организовали их в Конго

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
442
Время на прочтение
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"Бессмертный полк" в Африке вместо Москвы: россияне отменили мероприятия к 9 мая, но организовали их в Конго

Российский "Бессмертный полк" шагает в Конго. Фото: скрин видео соцсетей

В сети активно высмеивают событие.

Российский "Бессмертный полк" будет шагать в Конго. Традиционную акцию, которую в РФ устраивают до 9 мая, из-за предосторожности перенесли в Африку.

Об этом говорится в нескольких сообщениях в Twitter.

Сеть разразилась после публикаций исполнения песни "Катюша" местными жителями.

Мероприятие организовали сторонники главы Кремля Владимира Путина в Демократической республике Конго.

"Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них — персонал (посольства — ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и конго симпатизирующих России".

Для этого они наняли певцов среди местного населения, исполнивших песню "Катюша".

Небольшая группа сторонников РФ пронесла по улицам города Киншаса гигантский российский триколор, а также георгиевскую символику и фотографии "воевавших дедов".

В сети активно высмеивают событие.

Напомним, между тем в России так называемая оппозиционная "фракция" в Минобороны, вероятно, пытается сместить высших военных чиновников, публично критикуя их действия.

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Дата публикации
Просмотры
442
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