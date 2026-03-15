"Бессмысленное убийство славян": Фицо сделал неожиданное заявление относительно завершения войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Евросоюз должен инициировать прямые переговоры с Россией о завершении войны в Украине, чтобы прекратить «бессмысленное убийство славян».

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем обращении, опубликованном на официальной Facebook-странице.

Он назвал «голосами здравого смысла» тех политиков в ЕС, которые, по его словам, понимают, что стратегия поддержки войны в Украине для ослабления России не работает.

Словацкий премьер поддержал предложение главы правительства Бельгии Барта де Вевера, который считает, что государства-члены должны предоставить ЕС мандат на инициирование переговоров с Россией по завершению войны в Украине.

«Он [премьер-министр Бельгии Барт де Вевер] признал, что поддержка войны не привела к ослаблению российской экономики, и поэтому единственным правильным путем являются переговоры», — заявил Фицо.

По его мнению, такой «голос здравого смысла» можно только приветствовать.

«Если Европейский Союз получит мандат на заключение мирного соглашения, я поддержал бы это обеими руками», — добавил он.

Роберт Фицо в своем обращении также традиционно раскритиковал ЕС за запрет на импорт энергоресурсов из РФ и украинского президента Владимира Зеленского, вспомнив об остановке нефтепровода «Дружба» в Украине.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Евросоюз не может заставить Россию отступить военным или экономическим путем и призвал к прямым переговорам с Кремлем.

Конфликт из-за «Дружбы»: как реагировала Словакия

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо планировал встречу с главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен, чтобы усилить давление на Украину и ускорить возобновление работы нефтепровода «Дружба». При этом он пригрозил, что Словакия может заблокировать большой кредит ЕС для Киева.

Глава словацкого правительства поставил под сомнение заявления Киева о критических разрушениях магистрали и призвал ЕС усилить давление на президента Владимира Зеленского.

Ранее государственная энергетическая компания Словакии разорвала контракт на аварийные поставки электроэнергии украинской компании «Укрэнерго». Инициатором расторжения соглашения выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а правительство страны одобрило соответствующее решение.