Бессонница и потеря памяти: ученые заявили, что миллионы людей страдают от постковидного синдрома

Бессонница и потеря памяти: ученые заявили, что миллионы людей страдают от постковидного синдрома

Ученые до сих пор изучают причины "длительного COVID-19".

Только в Англии около двух миллионов человек могут страдать от постковидного синдрома или "длительного COVID-19".

Об этом со ссылкой на исследование REACT Имперского колледжа Лондона сообщает CNBC.

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Отмечается, что из 76 155 опрошенных участников старше 18 лет, имевших симптоматическое течение COVID-19, 37,7% испытывали хотя бы один симптом в течение 12 и более недель после перенесения болезни, а у почти 15% в этот период сохранялись по меньшей мере три симптома.

В то же время пациенты сообщали о различных признаках постковидного синдрома, в частности постоянной усталости, одышке, потере памяти или проблемах с концентрацией (так называемый "мозговой туман"), бессоннице, боли в груди, головокружении и т.д.

Ученые все еще изучают "долгосрочный COVID-19" и до сих пор не знают, почему некоторые страдают от постковидного синдрома, а другие — нет.

"Оценки варьировались от 5,8% населения, имеющих один или несколько постоянных симптомов после COVID-19 (что соответствует более чем двум миллионам взрослых в Англии), до 2,2%, которые жалуются на три и более устойчивых симптома (чуть меньше миллиона взрослых в Англии)", — отметили исследователи.

Данные опроса были собраны в период с 15 сентября прошлого года по 8 февраля 2021 года.

Как сообщалось, американские эксперты заявили, что 23,2% пациентов с COVID-19 имели хотя бы один симптом постковидного синдрома через 30 и более дней после диагноза.

Ранее семейный врач частной медицинской клиники "Медибор" города Житомир Тарас Буланов рассказал о необычных симптомах, течении постковида и указал, как скорее восстановить силы организма. Читайте об этом по ссылке.

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