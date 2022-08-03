"Бесстыдница, куда полезла": "отряды Путина" накинулись на Пелоси из-за визита на Тайвань

Конечно же, требования кучки зомбированных российских пенсионеров очень "важны" для спикера Палаты представителей Конгресса США.

"Отряды Путина", состоящие из пенсионеров-фанатиков российского диктатора, записали видеообращение, у котором раскритиковали спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за ее визит на Тайвань.

Видеозапись появилась в Сети.

"Чего она туда собралась, непонятно. Пелоси полетела в Тайвань, чтобы поссорить его с Китаем. Как ни стыдно. Кто тебя просил об этом? Видишь, как ты взбудоражила весь мир, нахалка, куда ты лезла? Даже половина Америки против! Сама опозорилась, и Америка уже валяется под ногами у всех. Пелоси, кто она такая, кто ее там ждал. Китай сам разберется с Тайванем", – заявила фанатка диктатора Людмила Ивановна из Краснодара.

Хоть участница "отряда Путина" и сама уже пенсионерка, она призвала Пелоси уйти в отставку из-за возраста, что является самым настоящим эйджизмом (вид дискриминации, основанный на определенных стереотипах и предрассудках о возрасте. – Ред.).

"Есть какие-то пределы ума. Сидеть в парламенте – это одно, а другое – руководить. Куда она полезла", – заявила "фрик" Путина.

Напомним, что самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси и пятью другими делегатами покинул Тайвань. Пелоси посетила остров 2 августа. После этого более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня, а китайская армия объявила о военных учениях у побережья Тайваня.

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