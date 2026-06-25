Бьет дальше Tomahawk: в США готовят к "дебюту" супер-ракету

Крылатая ракета AGM-158 XR

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В США готовят к испытаниям новую версию крылатой ракеты AGM-158 XR, способную поражать цели на расстоянии до 1800 км. Это делает ее потенциальным конкурентом легендарного Tomahawk.

Об этом пишут Axios и Defence Express.

Американская компания Lockheed Martin планирует до конца года провести первые летные испытания новой модификации крылатой ракеты семейства AGM-158 JASSM — AGM-158 XR (eXtreme Range), у которой будет значительно увеличенная дальность поражения.

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В компании также заявили о намерении сделать AGM-158 более модульной системой. Это позволит оперативно адаптировать ракету под разные параметры дальности и типы боевой нагрузки.

AGM-158 XR — характеристики и особенности ракеты

В Defence Express отмечают, что официальные данные по максимальной дальности AGM-158 XR пока не раскрываются. В то же время, по предварительным оценкам, этот показатель может составлять от 1600 до 1800 км. Для сравнения модификация AGM-158B JASSM-ER имеет дальность до 980 км.

Итак, версия AGM-158 с «экстремальной дальностью» потенциально будет иметь радиус поражения на уровне или даже больше, чем у крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk, которая в современных модификациях способна поражать цели на расстоянии до 1600 км.

Впрочем, в отличие от BGM-109 Tomahawk, AGM-158 XR является ракетой воздушного базирования. Ее носителями могут быть истребители F-35 Lightning II, F/A-18E Super Hornet, F-15E Strike Eagle, а также все стратегические бомбардировщики США — B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и в перспективе новейший B-21 Raider.

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В то же время, существуют и альтернативные варианты запуска — с морских или наземных платформ через универсальные пусковые установки Mk 41 Vertical Launching System, а также с транспортных самолетов методом сброса на поддонах благодаря системе Rapid Dragon.

Для непосредственного поражения цели AGM-158 XR оснащается проникающей боевой частью весом 450 кг. В то же время, учитывая вероятно модульную конструкцию, эксперты предположили, что ракета сможет использовать и другие типы полезной нагрузки.

Остальные характеристики новой ракеты пока остаются неизвестными. Несмотря на то, что AGM-158 XR была представлена еще два года назад, компания-производитель до сих пор не раскрывает полный список ее возможностей и технических параметров. Однако, вероятно, скорость полета и системы наведения будут близки к предыдущим модификациям.

В частности, ожидается максимальная скорость около 1000 км/ч, а система наведения, вероятно, будет включать в себя инерционную навигацию, GPS, систему TERCOM для огибания рельефа местности и инфракрасную головку самонаведения на финальном участке полета.

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К слову, США привлекают автогигантов General Motors и Ford к производству ракет Patriot и Tomahawk. Президент Дональд Трамп заявил, что компании ведут переговоры о перепрофилировании своих заводов под оборонные нужды. Такой шаг направлен на наращивание производства вооружения для пополнения истощившихся после последних конфликтов американских запасов.

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