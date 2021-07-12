Без алкоголя и с комендантским часом: в ЮАР, где свирепствует "Дельта", продлили карантин

Без алкоголя и с комендантским часом: в ЮАР, где свирепствует "Дельта", продлили карантин

В то же время власти решили смягчить некоторые ограничения относительно ресторанов и закусочных.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) решили продлить на две недели жесткие меры, направленные на противодействие третьей волны пандемии коронавируса, которые ввели две недели назад, однако решили продлить до 25 июля.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, пишет ТАСС.

"Третья волна COVID-19, которая поддерживается быстрым распространением штамма" Дельта ", оказалась опаснее две первых, — отметил глава государства.

Так, по его словам, в ближайшие две недели будет сохранен комендантский час с 21:00 до 04:00. Также в силе остается и запрет на продажу алкоголя. Школьные каникулы продлеваются до 26 июля. Сохраняется запрет на общественные, политические и религиозные собрания.

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"Требование ношения в общественных местах масок, которые полностью закрывают нос и рот, продолжает оставаться абсолютным", — отметил президент.

В то же время власти решили смягчить некоторые ограничения относительно ресторанов и закусочных. С 12 июля они могут возобновить работу, но при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса. Так, внутри заведения одновременно не должно находиться более 50 человек, для небольших заведений действует норма, при которой свободными должны оставаться 50% мест. Снова открываются фитнес-клубы, а также сельскохозяйственные аукционы.

Рамапоса также сообщил о темпах вакцинации. По его словам, в ЮАР в сутки делается 190 тыс. прививок. С 15 июля вакцинация открыта для возрастной группы 50 лет и старше, а с 1 августа прививки смогут начать делать люди в возрастной группе 35-49 лет. Общее количество жителей ЮАР, которые сделали прививку от коронавируса, составляет 4,02 млн, полный курс вакцинации прошли 1,2 млн человек, или 2,1% населения страны.

Напомним:

В ЮАР с конца минувшего мая началась третья волна эпидемии, вызванная, в частности, распространением штамма "Дельта". 16 и 28 июня правительство страны усиливало меры противодействия коронавирусу.

Общенациональная вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля.

В ЮАР насчитывается наибольшее количество инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки — 2 112 336 и 63 039 соответственно.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что в Африке COVID-19 распространяется со скоростью лесного пожара, что может привести к его дальнейшей мутации и появлению варианта, против которого вакцины будут неэффективны. В этой ситуации в опасности окажутся как глобальная север, так и глобальный юг.

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