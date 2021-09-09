Без баллистических ракет, но с салютом: очень похудевший Ким Чен Ын провел парад в КНДР (фото)

Без баллистических ракет, но с салютом: очень похудевший Ким Чен Ын провел парад в КНДР (фото)

Северокорейский лидер охотно фотографировался с детьми.

Северная Корея провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания коммунистического государства. Судя по фотографиям в государственных СМИ, в нем приняли участие пожарные машины, трактора, также устроили салют.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Отмечается, что на параде была и колонна людей в спецодежде, что может быть признаком создания специальных сил для предотвращения распространения COVID-19.

На нем не показали баллистические ракеты, однако фотокорреспонденты опубликовали ряд фотографий заметно похудевшего северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Наблюдатели отмечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес; причины этого неизвестны и официально это никак не объясняют.

Напомним:

Южнокорейские власти рассказали о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам депутата Ким Бен Ки, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной.

По словам депутата Ким Бен Ки, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной. В Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидера и плачут из-за его худобы.

Новости мира: Ким Чен Ын сообщил, что Северной Корее грозит голод

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