Без денег и с семью собаками: 70-летний житель Магадана бежит из Колымы в Донецк к родственникам

Мужчина устал от нищеты и решил вернуться в Донецк.

70-летний житель российского Магадана Анатолий Мешков отправился на своем авто в дальнюю дорогу — на родину в Донецк, к друзьям и родственникам после 40 лет жизни на Колыме.

Об этом сообщает издание "Весьма".

В небольшом грузовике советского времени он оборудовал себе передвижной дом. Пенсионер взял с собой 7 собак.

По дороге у него кончились деньги и поломался автомобиль. Теперь мужчина стоит на автомагистрали под Новосибирском в ожидании пенсии. Местные жители помогают ему продуктами.

"В 1982 году я приехал в поселок Артык, а позже в Магадан, как и все, заработать денег на северах. Работал много, в разных местах, долго трудился в рыбпроме на плавбазах. В последнее время работал на китайском рынке дворником. Но там тоже не очень хорошо обходились, начальник не платил за работу в полном объеме", — говорит Анатолий Мешков.

Мужчина рассказал, что работал семь дней в неделю, а платили за пять. Пенсии, чтобы выжить, ему не хватало.

"Насчитали мне ее на 15 тысяч рублей в месяц. Что с них возьмешь? Даже учитывая мое отношение: я не курю, не пью, а денег не хватает. Ну как прожить", — сетует он.

Свою квартиру он оставил просто так.

"Да и кто ее возьмет? Это барак, где жила администрация женского лагеря, он разваливается уже", — рассказал Анатолий.

За сорок лет на Севере, ему так и не выделили нормальное жилье.

"У меня соседка, ей 90 лет почти. Я ее водил в контору прояснять насчет очереди на жилье, а ей говорят: очередь не подошла. В 90 лет! И когда подойдет? Когда ей 100 лет будет? Так что, я подумал: что меня здесь держит? Все оставил, сел и поехал", — объяснил свой поступок пенсионер.

