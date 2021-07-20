Без "дистанционки", но в масках даже вакцинированным: американские педиатры дали рекомендации для школ

Без "дистанционки", но в масках даже вакцинированным: американские педиатры дали рекомендации для школ

Специалисты отмечают, что очную форму обучения в школах нужно полностью восстановить при условии, что все будут в масках.

Ведущая ассоциация педиатров США выпустила новые рекомендации для школ, которые снова откроются этой осенью в условиях COVID-19. Американские специалисты рекомендуют всем старше 2 лет носить маски, даже если они привиты против коронавируса.

Американская академия педиатрии (АРР) обновила рекомендации в понедельник, 19 июля.

Специалисты отмечают, что очную форму обучения в школах нужно полностью восстановить, а общее правило ношения масок должно быть частью "многослойного подхода, чтобы сделать школу безопасной для всех учащихся, преподавателей и персонала".

"Нам нужно предоставить приоритет возвращению детей в школы вместе с их друзьями и учителями — и все мы играем определенную роль в обеспечении того, чтобы это происходило безопасно. Сочетание уровней защиты, которые включают прививки, ношение маски и гигиену рук, сделают очную форму обучения безопасной и возможной для всех", — заявила председатель Совета AAP по вопросам здравоохранения в школах Соня О'Лири.

Отметим, в этом месяце Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) ослабили свои рекомендации, заявив, что вакцинированные учителя и ученики не должны носить маски, находясь в школьных зданиях. Однако агентство добавило, что непривитые ученики и сотрудники должны все еще вынуждены носить маски, пишет WP.

Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз доверяет рекомендациям AAP и считает их обоснованными.

"Они не будут популярны среди родителей и детей, которые устали от масок, но вы знаете что? Вирусу все равно на это. Вирус имеет очередную версию своей замечательной вечеринки для себя. И настолько, насколько мы можем это подавить, делая что-то, что, возможно, немного неудобное... если это может помочь, наденьте маску на еще некоторое время", — сказал Коллинз.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что неравномерность вакцинации является одной из причин, почему ношение масок может быть необходимым.

"Когда у вас есть определенная вирусная динамика в обществе, и значительная часть населения не вакцинирована, вы действительно хотите сделать дополнительный шаг, лишнюю милю, чтобы убедиться, что передачи не так много, даже среди вакцинированных лиц", — сказал Фаучи CNN.

Напомним, обучение в Украине с 1 сентября ожидается, что начнется в очном формате, а не в дистанционном режиме. Этому должна способствовать вакцинация против коронавируса украинских педагогов.

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