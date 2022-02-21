Без еды и воды: РФ бросила больше сотни своих солдат на вокзале вблизы границы с Украиной

В тесном здании вокзала российские военные живут уже 5 дней, питаются за свой счет, у некоторых деньги уже закончились.
В Белгородской области России военнослужащие из Таманской дивизии жалуются на невыносимые условия проживания. На станции Долбино более сотни контрактников и срочников живут в маленьком помещении местного ж/д вокзала и уже пять дней находятся без еды и воды.
Об этом сообщает российская Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — "Комитет солдатских матерей" (АКСМ)
В тесном здании вокзала военные живут уже 5 дней, питаются за свой счет, у некоторых деньги уже закончились. Также солдат страны-агрессора подкармливают местные жители. Сухпайки военным не выдали. Воды также нет. Когда будет отправка в пункт следования, тоже неизвестно.
На опубликованных фото видно, что солдаты спят прямо на кафельном полу вокзала.
Отметим, что от станции Долбино до границы с Украиной — менее 30 км.
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что сегодня подразделения РФ возле границ Украины насчитывают 127 тыс. бойцов сухопутных войск, а с морской и авиационной компонентами — 147 тысяч.
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