Без еды и воды: РФ бросила больше сотни своих солдат на вокзале вблизы границы с Украиной

Без еды и воды: РФ бросила больше сотни своих солдат на вокзале вблизы границы с Украиной

В тесном здании вокзала российские военные живут уже 5 дней, питаются за свой счет, у некоторых деньги уже закончились.

В Белгородской области России военнослужащие из Таманской дивизии жалуются на невыносимые условия проживания. На станции Долбино более сотни контрактников и срочников живут в маленьком помещении местного ж/д вокзала и уже пять дней находятся без еды и воды.

Об этом сообщает российская Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — "Комитет солдатских матерей" (АКСМ)

В тесном здании вокзала военные живут уже 5 дней, питаются за свой счет, у некоторых деньги уже закончились. Также солдат страны-агрессора подкармливают местные жители. Сухпайки военным не выдали. Воды также нет. Когда будет отправка в пункт следования, тоже неизвестно.

На опубликованных фото видно, что солдаты спят прямо на кафельном полу вокзала.

golubschool.ru

Отметим, что от станции Долбино до границы с Украиной — менее 30 км.