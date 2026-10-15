Без этого не впустят: одна из стран вводит жесткие ограничения для иностранцев

Жесткое ограничение для иностранцев / © Associated Press

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В Казахстане будут введены электронные разрешения на въезд для иностранцев. Новые правила будут действовать поэтапно с ноября 2026, а с 1 июля 2027 отсутствие такого документа станет основанием для отказа во въезде в страну.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на постановление правительства Казахстана от 10 октября 2026 года, которым утверждена новая редакция правил въезда и пребывания иностранцев в стране.

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Кому нужно электронное разрешение на въезд в Казахстан

Оформлять электронное разрешение должны граждане ряда иностранных государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Австралии, Японии, Южной Кореи, Индии, Ирана и Турции. Требование также распространяется на граждан стран Евразийского экономического союза и государств, с которыми Казахстан заключил международные соглашения о безвизовых поездках.

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Разрешение будут выдаваться бесплатно через цифровую платформу. Заявление следует подать не позднее чем за 72 часа до запланированного въезда. При подаче необходимо пройти идентификацию или аутентификацию.

Документ будет действовать 180 календарных дней. На пограничном контроле иностранец должен предъявить действительный паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого оформлялось разрешение.

Когда новые правила станут обязательными

Введение электронных разрешений будет проходить в четыре этапа.

С 1 ноября 2026 года — в международном аэропорту Актау и на автомобильных пунктах пропуска «Урлютобе», «Аухатты», «Атамекен» и «Нурлы Жол». На этом этапе иностранцам не будут отказывать во въезде из-за отсутствия разрешения, а лишь будут объяснять необходимость его оформления.

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С 1 января 2027 года — в международных аэропортах Астаны и Алматы. Отсутствие разрешения также не станет основанием отказа на этом этапе.

С 1 марта 2027 года — на всех других пунктах пропуска через государственную границу Казахстана. Отсутствие документа пока не приведет к отказу во въезде.

С 1 июля 2027 года — электронное разрешение станет обязательным. Если его не будет, иностранцу могут отказать во въезде.

Проверят наличие разрешения сотрудники пограничной службы с помощью единой цифровой системы «Беркут».

Кто сможет въехать без электронного разрешения

Новые правила предусматривают исключения отдельных категорий иностранцев. Электронное разрешение не нужно оформлять, в частности:

детям до 16 лет и людям от 65 лет;

иностранцам с действующей визой Казахстана, разрешением на временное проживание или видом на постоянное проживание в стране;

лицам, признанным беженцами, и ищущим убежища;

пассажирам, которые находятся в транзитной зоне международного аэропорта без пересечения государственной границы;

председателям иностранных государств, правительств и международных организаций, членам официальных делегаций и определенным категориям дипломатов;

членам экипажей самолетов, морских и речных судов, а также поездных бригад;

водителям грузового транспорта и автобусов, осуществляющих международные перевозки;

лицам, прибывающим для гуманитарных миссий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или оказания экстренной медицинской помощи.

Исключения также предусмотрены для других категорий, в том числе лиц, сопровождающих тела умерших для захоронения, и людей, которые пересекают границу в рамках поисково-спасательных операций.

Сколько иностранцы могут находиться в Казахстане

Новые правила также определяют сроки пребывания иностранцев в стране. Для граждан государств, с которыми действует безвизовый режим, общий срок составляет до 30 календарных дней с момента пересечения границы, но не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, если международными соглашениями не предусмотрено иное.

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Для граждан стран Евразийского экономического союза установлен срок до 90 дней со дня пересечения границы, суммарно не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Если иностранец въехал за визой, срок пребывания определяется сроком его действия. Для лиц с разрешением на временное проживание ограничивается сроком действия соответствующего документа.

Иностранцы, временно находящиеся в Казахстане, не могут работать без соответствующего разрешения, выданного местным исполнительным органом, если иное не предусмотрено законодательством.

Также передают, что принимающая сторона обязана уведомить органы внутренних дел о прибытии иностранца в течение трех рабочих дней.

Разрешение на временное проживание оформляют, в частности, на основании обращений родственников, работодателей, учебных заведений, медицинских и религиозных организаций, а также местных органов власти для иностранцев, прибывающих с целью предпринимательской деятельности. Такое разрешение не может действовать дольше национального паспорта иностранца.

От оформления разрешения на временное проживание освобождаются прибывшие за визой Казахстана иностранцы, имеющие дипломатический или служебный паспорт, а также дети до 16 лет.

Ранее речь шла об украинке Любови Рожанской, которую задержали в Казахстане по запросу России из-за подозрения в якобы похищении ребенка. Она смогла покинуть страну и уехать в одно из государств Европейского Союза.

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