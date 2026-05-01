"Без этого вас не пустят": беженка из Украины честно рассказала, к чему нужно готовиться при переезде в Германию

Правила для украинских беженцев в Германии / © УНІАН

Реклама

Украинские беженцы в Германии должны быть готовы к новым правилам. Большое количество украинских беженцев выбирает именно Германию для того, чтобы уехать и начать новую жизнь, однако не все готовы к местным правилам и вызовам. Что нужно знать до того, как переедете в Германию?

Об этом рассказала беженка Людмила Русина в TikTok.

К чему нужно готовиться во время переезда в Германию

Людмила поделилась, что немало украинцев не всегда учитывают все, что нужно знать о жизни в Германии.

Реклама

Людмила рассказывает, что начинать нужно с лагерей для беженцев.

«Если вам необходима срочная медицинская помощь, быстрее всего, ее организуют именно через лагерь», — делится женщина.

Также нужно знать, что дети до 18 лет не могут находиться в Германии без родителей или опекунов. Опекуна тоже можно организовать через специальные лагеря для украинских беженцев.

Тем, кто колеблется, какую федеральную землю выбрать для переезда, женщина советует выбирать ту, которую нравится.

Реклама

«Можете ехать и в Мюнхен, и в Берлин. Но имейте в виду, чем богаче земля и чем дороже город, тем труднее будет найти квартиру и она будет дороже стоить», — рассказывает Людмила.

Из документов обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт. В 2026 году без него не пускают на территорию Германии. Также нужно иметь документы на детей — свидетельство о рождении, свидетельство о браке, загранпаспорта всех членов семьи, въезжающих в страну.

Если вы хотите подтвердить в Германии украинское образование, возьмите с собой оригиналы дипломов и приложения к ним. Лучше сделать нотариально заверенные переводы в Германии, а не в Украине.

Много вопросов и о том, сколько денег нужно брать с собой. Учитывайте, что в лагерях приема украинские беженцы получают медицинскую и финансовую помощь, но лучше взять средства на личные нужды и первое время, пока не выйдете на работу.

Реклама

Во время приезда в лагерь у вас сразу спросят, сколько денег у вас есть наличными и на счетах. Прежде чем вы получите социальную помощь, вы должны будете потратить собственные сбережения.

Реклама

Новости партнеров