Без инъекции нет работы: работникам Фиджи определили дедлайн для прохождения вакцинации от коронавируса

Без инъекции нет работы: работникам Фиджи определили дедлайн для прохождения вакцинации от коронавируса

В случае отказа от прививки госслужащих будут увольнять, а частный сектор — штрафовать.

В Фиджи вакцинацию от коронавируса намерены сделать обязательным для всех государственных служащих. На такой шаг власти страны могут пойти, чтобы остановить распространение индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта".

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, тех госслужащих, которые не сделают прививки до 1 ноября, уволят. А, если не вакцинироваться до 15 августа, то они должны будут уйти в отпуск.

Работники частного сектора должны будут пройти вакцинацию до 1 августа, в противном случае их ждет штраф.

"Нет укола, нет работы — это говорит нам наука, как самый безопасный (способ остановить инфекцию — ред.). Теперь это политика правительства, которая будет осуществляться в соответствии с законом", — заявил премьер-министр страны Франк Байнимарам.

Премьер говорит, что страна "не может позволить себе тратить время на то, чтобы вернуть жизнь, которую мы знаем и любим".

"Хорошая новость в том, что вакцины против коронавируса работают, и мы быстро их внедряем. Вакцина AstraZeneca, которую мы применяем на Фиджи, работает очень хорошо", — заявил он.

Всего за время пандемии в Фиджи зафиксировано более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,4 тыс. пациентов выздоровели, 48 человек умерли.

Напомним, в Чехии планируют отменить возможность бесплатного тестирования на коронавирус для невакцинированных граждан. Такую норму могут ввести в конце лета, но при принятии решения будут учитывать количество полностью вакцинированных людей.

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