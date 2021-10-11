Без карантина, но с COVID-сертификатами: в Италии ослабляют ограничения

Без карантина, но с COVID-сертификатами: в Италии ослабляют ограничения

В стране прививки получили 80% взрослых.

Италия ослабляет карантин, которые ввели из-за заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.

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На стадионах, в кинотеатрах, дискотеках и театрах разрешено пускать максимально допустимое количество людей. Но при условии, что все они имеют COVID-сертификаты, а также соблюдают дистанцию и масочного режима. К слову, в Италии вакцинировали 80% взрослого населения.

Впрочем, от 15 октября невакцинированных работников не пускать на работу без негативного ПЦР-теста. Немало итальянцев протестуют против этого решения. В Риме накануне 10 000 человек собрались на митинг против обязательной вакцинации. Акция завершилась столкновениями с полицией.

Новости мира: Италия ослабляет карантинные ограничения

Кроме того, итальянские транспортники планируют устроить общенациональную забастовку. Среди их требований, в частности, и отмена обязательных COVID сертификатов.

Как сообщалось, Великобритания и Германии из изменили правила въезда для вакцинированных украинский. Впрочем, прививки должно быть сделано только утвержденными препаратами — это AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Страны не признают вакцинацию китайским препаратом CoronaVac.

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