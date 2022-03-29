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Без кровавой полосы: у российских противников Путина появился новый символ (видео)

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Без кровавой полосы: у российских противников Путина появился новый символ (видео)

скриншот с видео

Россияне, протестующие против войны в Украине, начали носить на демонстрациях собственные флаги.

Россияне, протестующие против войны в Украине по всему миру, выходят на демонстрации под собственными флагами. Они стерли красную полосу с нынешнего русского трехцветного флага, потому что говорят, что это символ насилия, и заменили ее белой.

Как сообщает чешское издание iDnes, под такими флагами уже прошли акции в Праге, Торонто, Кракове и на Кипре.

Сначала изображение такого флага распространилось в соцсетях Facebook и Twitter. Вскоре он стал символом протестного движения россиян, выступающих против развязанной Путиным войны в Украине.

Художник и PR-специалист по прозвищу Fish Sounds, живущий в России, описывает новый флаг как "несоветский, без крови, культа войны и примеси имперских амбиций".

По словам активистов, антивоенное знамя также относится ко временам Новгородской республики ХІІ-ХV веков, которую россияне считают ярким примером российской демократии и которая также имела бело-голубой флаг.

Напомним, в столице России активист вышел на одиночный пикет возле станции метро "Лубянка", держа в поднятых руках российскую банковскую карточку "Мир". Этим он буквально ввел в ступор полицейских, не знавших, как им реагировать на такой своеобразный антивоенный протест.

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