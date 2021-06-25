Без масок и дистанции: первая европейская страна полностью отменяет COVID-ограничения

Исландия с субботы возвращается к допандемической жизни.

Исландия первой среди европейских стран объявила об отмене с субботы, 26 июня, всех ограничений, введенных ранее для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Министр здравоохранения страны Свандис Сваварсдоттир заявила в пятницу, что исландцам больше не придется придерживаться социальной дистанции и носить маски.

"Мы восстанавливаем общество, в котором мы привыкли жить и к которому мы стремились", — подчеркнула она.

Отмечается, что в Исландии с 360 тыс. населения по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили рекордные 87% людей. Показатель заболеваемости в государстве составляет 1,6 на 100 тысяч человек.

С начала пандемии вирус SARS-CoV-2 обнаружили у 6 637 исландцев, 30 из которых умерли от осложнений инфекции.

До сих пор в стране действовали ограничения на публичные собрания, а граждане должны были соблюдать расстояние не менее двух метров.

Между тем в Европе распространяется новый штамм COVID-19 "Delta" ("Дельта"), впервые обнаруженный в Индии. По словам директора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон, до сентября "Delta" составит 90% всех случаев заболевания, циркулирующих в Европейском Союзе.

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