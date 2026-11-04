Без матери осталось 2 дочери: в Австрии 35-летнюю украинку убил ее парень-румын

В Вене жестоко убили 35-летнюю украинскую беженку: полиция задержала подозреваемого / © krone.at

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В Австрии жестоко убили 35-летнюю украинку, сбежавшую от войны вместе с двумя дочерьми.

Об этом сообщает австрийское издание Krone.

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Анна уехала из Украины весной 2022 года, вскоре после российского вторжения. Вместе с двумя маленькими дочерьми она поселилась в федеральной земле Нижняя Австрия, в округе Тульн. Там женщина нашла убежище в специальном доме, где также проживало около 30 украинок, преимущественно матерей, которые самостоятельно воспитывали детей. Две сестры Анны тоже нашли там новый дом. Семья нашла безопасное место, по крайней мере, на время.

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Однако травматический опыт войны все больше тяготил Анну, что отрицательно сказалось на ее жизненной ситуации.

По информации издания, женщина так и не смогла полностью оправиться от пережитой войны. Она не имела работы и не могла построить длительные отношения

В СМИ отмечают, что австрийские органы опеки забрали у украинки обеих дочерей, которым сейчас 7 и 13 лет. Дети оказались на попечении соответствующих служб.

Знакомые рассказывали, что Анна неоднократно появлялась с синяками и гематомами. Украинку раз видели в Вене, где, по данным издания, она фактически осталась без постоянного жилья и официальной регистрации.

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Что известно об убийстве украинки в Вене

В начале октября в подъезде жилого дома в венском районе Ландштрассе обнаружили тело женщины. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили насильственную смерть.

Причиной гибели стали тупые травмы головы и туловища. Следователи установили, что погибшей была 35-летняя украинка Анна.

На месте преступления находился ее партнер — гражданин Румынии. Мужчину задержали по подозрению в убийстве.

После смерти украинки две ее дочери остались без матери. Пока они находятся в детском заведении, а опеку над девочками должна взять одна из сестер погибшей.

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Ранее сообщалось, что в Варшаве 20-летний украинец выпал с 14 этажа и скончался на месте.

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