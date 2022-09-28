Без мерцания огоньков: из-за энергетического кризиса в Португалии будут выключать рождественское освещение

Несколько европейских городов уже приняли решение о сокращении освещения общественных зданий с целью экономии электроэнергии.

Правительство Португалии обнародовало рекомендации по сбережению электроэнергии, которые, в частности, предусматривают ограничение рождественского освещения с 6 декабря по 6 января с 18:00 до полуночи.

Об этом пишет Politico.

План поощряет такие меры экономии, как более широкое использование природного света и отключение внутреннего освещения, когда помещение не используется.

Кондиционеры будут регулироваться "до максимума +18 градусов зимой и минимума +25 градусов летом". Эти меры рекомендованы для местных администраций, но в значительной степени будут обязательными для зданий, эксплуатируемых правительством.

У правительства также есть некоторые рекомендации для частных лиц. Они, в частности, предполагают сокращение "времени использования воды в ваннах и душах", а также "минимизацию использования стиральной и посудомоечной машины, используя ее максимальную мощность".

В правительстве также предупредили, что в случае дальнейших осложнений план может "стать обязательным" и включать "исключительные меры".

Напомним, в Германии людей призывают не использовать горячую воду и свет из-за уменьшения объемов газа.

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