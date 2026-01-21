"Без нас сейчас вы все бы говорили на немецком": Трамп шокировал заявлением в Давосе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Аргументируя претензии США на Гренландию, американский президент Дональд Трамп заявил об определяющей роли Соединенных Штатов в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Об этом он говорил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме.

Трамп заявил, что США «спасли» Гренландию во время Второй мировой войны и совершили «ошибку», когда снова передали ее под контроль Дании.

«Во время Второй мировой войны Дания пала перед Германией лишь после шести часов боев и была совершенно не в состоянии защитить ни себя, ни Гренландию», — сделал исторический экскурс американский лидер.

Обращаясь к присутствующим на форуме в швейцарском Давосе, расположенном в преимущественно немецкоязычном кантоне Граубюнден, Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул определяющую роль США в победе над нацистской Германией и ее союзниками.

«После войны, в которой мы победили, без нас сейчас вы все бы говорили на немецком и, возможно, немного на японском», — сказал президент США.

Напомним, Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредил Данию и Европу, что произойдет в случае отказа передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

В этой же речи американский лидер заявил, что только США способны гарантировать безопасность Гренландии, упомянув стратегическое расположение острова и сосредоточенные здесь запасы редкоземельных элементов.