«Без нашего разрешения не продержится»: Трамп сделал жесткое заявление о новом лидере Ирана

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удерживаться у власти без одобрения Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Ему придется получить наше одобрение. Если этого не произойдет, он не продержится долго», – заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон хочет избежать ситуации, когда через несколько лет снова придется возвращаться к конфликту с Ираном, особенно из-за риска создания ядерного оружия.

Трамп также отметил, что готов поддержать кандидата, даже если он связан с нынешним иранским режимом, если это будет «хороший лидер».

Кроме того, американский президент заявил, что Иран планировал масштабную агрессию на Ближнем Востоке.

"Их план заключался в том, чтобы атаковать весь Ближний Восток и захватить его", - сказал он, добавив, что сейчас Иран "оказался бумажным тигром".

Трамп также не исключил возможности использования американского спецназа для захвата иранского обогащенного урана.

«Рассматриваются все варианты. Абсолютно все», - подчеркнул он.

По данным представителя американской администрации, Иран мог накопить достаточно урана, чтобы получить материал для ядерного оружия менее чем за 10 дней.

Речь идет о запасах, которые, по информации чиновников, могут храниться на объектах в Натанге, Исфахани и Фордо, ранее подвергавшихся бомбардировкам во время операции «Оплуночный молот».

Трамп также прокомментировал встречу с семьями погибших американских военных, заявив, что поддержали его действия в войне.

В то же время президент США отказался прогнозировать, сколько будет продолжаться конфликт.

«Я никогда не делаю прогнозы. Но могу сказать, что мы опережаем график как по времени, так и по результатам», – заявил он.

Ранее Трамп предполагал, что война может занять около четырех-пяти недель.

Выборы лидера Ирана — последние новости

Ранее сообщалось, что совет из 88 религиозных лидеров, называемый Ассамблеей экспертов, соберется в воскресенье, 8 марта, для избрания следующего верховного лидера Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.

Вскоре появилась информация о том, что ассамблея экспертов Ирана, якобы, уже избрала Моджтабу Хаменеи, сына бывшего главы страны Али Хаменеи, следующим верховным лидером.

В Израиле пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет "однозначной мишенью для уничтожения".

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что хочет лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. Моджтабу Хаменеи он назвал "слабой фигурой" и сказал, что не примет лидера, который продолжит прежнюю политику Ирана.