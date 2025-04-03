Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро / © Le Parisien

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что без нового соглашения с Ираном по поводу его ядерной программы военное столкновение становится «почти неизбежным».

Об этом сообщило издание Reuters.

После тайного совещания, где Макрон обсудил иранское досье с экспертами, Барро начал давление на Тегеран.

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Европа пытается найти дипломатический выход до октября 2025 года, когда заканчиваются санкции ООН, связанные с соглашением 2015 года. Однако Тегеран, который уже значительно превысил лимиты обогащения урана, приближается к уровню, необходимому для создания ядерного оружия.

«Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до окончания срока действия этого (2015) соглашения. В случае провала военная конфронтация, казалось бы, была бы почти неизбежна», — заявил Барро.

По информации трех дипломатических источников, предварительное заседание Кабинета Министров США подчеркивает растущую обеспокоенность европейских союзников Вашингтона относительно возможных авиаударов по ядерным объектам Ирана. Европейские стратеги опасаются, что военные операции США могут стать неизбежными, если Иран не согласится на скорую договоренность.

Пентагон уже усилил свое военное присутствие на Ближнем Востоке, направив больше боевых самолетов на фоне бомбардировок хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. В то же время, президент США Дональд Трамп недавно угрожал Ирану бомбардировками и введением дополнительных пошлин, если страна не достигнет соглашения по своей ядерной программе.

Европейские страны, в частности Франция, Великобритания и Германия, надеются, что собрание министров НАТО в Брюсселе на этой неделе позволит обсудить дальнейшие шаги по Ирану с американским госсекретарем Марко Рубио.

После выхода США из соглашения 2015 года, Иран значительно превысил ограничения по обогащению урана, что вызывает опасения относительно потенциального создания ядерного оружия.

Напомним, Макрон намекнул, когда могут использовать замороженные активы России.