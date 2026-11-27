США накрыл мощный шторм / © Associated Press

Реклама

Мощный прибрежный шторм, накрывший восточное побережье США в День благодарения, повлек за собой перебои в авиасообщении в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также оставил без электроэнергии более 850 тысяч потребителей по всей стране. Последствия непогоды почувствовали и пассажиры авиакомпаний, и внезапно оказавшиеся без света обычные потребители.

Об этом пишут Reuters и NYT.

Реклама

Без электроэнергии оставалось более 850 тысяч потребителей по всей стране. Более половины отключений пришлось на штаты Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания, что делает этот регион наиболее уязвимым к последствиям шторма.

Реклама

США накрыл мощный шторм / © Associated Press

Национальная метеорологическая служба США сообщила о порывах ветра скоростью от 20–30 м/с в некоторых районах восточного побережья. Среди территорий, где фиксировался такой ветер, названы Виргиния, Мэриленд, Нью-Йорк и прибрежные районы Новой Англии. Именно сильные порывы стали одной из главных причин, по которым непогода затронула столь широкую территорию.

В результате ливней под водой оказались дороги и улицы прибрежных населенных пунктов от Северной Каролины до Нью-Джерси. В отдельных районах спасатели помогали водителям выбираться из машин.

США накрыл мощный шторм / © Associated Press

В штате Вирджиния на несколько часов закрыли мост-тоннель Chesapeake Bay Bridge-Tunnel.

В Калифорнии предупредили о риске наводнения и возможной эвакуации. В городе Пасифика большие волны разрушили часть пирса. Непогода также нарушила железнодорожное сообщение, сообщалось о повреждении путей и размыва, из-за которых пришлось менять маршруты и приостанавливать движение на отдельных участках.

Реклама

США накрыл мощный шторм / © Associated Press

Кроме того, 100-й юбилейный парад Macy’s Thanksgiving Day Parade, который должен был состояться 26 ноября, перенесли на субботу, 28 ноября, в 08:30 утра по местному времени.

Это первый в истории мероприятия перенос из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее парад приостанавливали только в 1942-1944 годах во время Второй мировой войны. Организаторы подчеркнули, что безопасность участников и зрителей остается главным приоритетом.

Напомним, мощные ливни третий день подряд вызывают наводнения и оползни в Италии: людей приходится вывозить из затопленных зданий на лодках, а некоторые жители оказались в ловушке посреди воды и грязи.

Новости партнеров

Новости партнеров