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Без парада и света: мощный шторм накрыл США в День благодарения (фото)
Из-за неблагоприятных условий в Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение, ограничения действовали и в других частях штата. Стихия также сорвала празднование Дня благодарения, в Нью-Йорке перенесли парад.
Мощный прибрежный шторм, накрывший восточное побережье США в День благодарения, повлек за собой перебои в авиасообщении в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также оставил без электроэнергии более 850 тысяч потребителей по всей стране. Последствия непогоды почувствовали и пассажиры авиакомпаний, и внезапно оказавшиеся без света обычные потребители.
Без электроэнергии оставалось более 850 тысяч потребителей по всей стране. Более половины отключений пришлось на штаты Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания, что делает этот регион наиболее уязвимым к последствиям шторма.
Национальная метеорологическая служба США сообщила о порывах ветра скоростью от 20–30 м/с в некоторых районах восточного побережья. Среди территорий, где фиксировался такой ветер, названы Виргиния, Мэриленд, Нью-Йорк и прибрежные районы Новой Англии. Именно сильные порывы стали одной из главных причин, по которым непогода затронула столь широкую территорию.
В результате ливней под водой оказались дороги и улицы прибрежных населенных пунктов от Северной Каролины до Нью-Джерси. В отдельных районах спасатели помогали водителям выбираться из машин.
В штате Вирджиния на несколько часов закрыли мост-тоннель Chesapeake Bay Bridge-Tunnel.
В Калифорнии предупредили о риске наводнения и возможной эвакуации. В городе Пасифика большие волны разрушили часть пирса. Непогода также нарушила железнодорожное сообщение, сообщалось о повреждении путей и размыва, из-за которых пришлось менять маршруты и приостанавливать движение на отдельных участках.
Кроме того, 100-й юбилейный парад Macy’s Thanksgiving Day Parade, который должен был состояться 26 ноября, перенесли на субботу, 28 ноября, в 08:30 утра по местному времени.
Это первый в истории мероприятия перенос из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее парад приостанавливали только в 1942-1944 годах во время Второй мировой войны. Организаторы подчеркнули, что безопасность участников и зрителей остается главным приоритетом.
Напомним, мощные ливни третий день подряд вызывают наводнения и оползни в Италии: людей приходится вывозить из затопленных зданий на лодках, а некоторые жители оказались в ловушке посреди воды и грязи.