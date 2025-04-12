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Без перемирия — с новыми санкциями: жесткое заявление Трампа в отношении России
Речь идет об ограничениях, введенных еще при президентстве Джо Байдена после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить действие американских санкций против России еще на год.
Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на источники в администрации США.
Кроме того, по данным Axios, Трамп планирует ввести новый пакет санкций против Кремля, если до конца апреля 2025 года не будет достигнуто полное прекращение огня между Россией и Украиной.
Напомним, спикер администрации президента Соединенных Штатов заявила, что Дональд Трамп выразил разочарование как действиями России, так и действиями Украины по прекращению войны.