Без перемирия — с новыми санкциями: жесткое заявление Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп готов усилить санкционное давление на Россию / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп принял решение продлить действие американских санкций против России еще на год.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на источники в администрации США.

Кроме того, по данным Axios, Трамп планирует ввести новый пакет санкций против Кремля, если до конца апреля 2025 года не будет достигнуто полное прекращение огня между Россией и Украиной.

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Напомним, спикер администрации президента Соединенных Штатов заявила, что Дональд Трамп выразил разочарование как действиями России, так и действиями Украины по прекращению войны.