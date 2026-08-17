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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Без пересдачи экзаменов: в Германии официально заработал упрощенный обмен украинских водительских удостоверений

В Германии с завтрашнего дня, 18 августа, вступает в силу распоряжение об упрощенном обмене украинских водительских удостоверений международного образца на немецкие.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Германии упростили обмен украинских водительских прав без экзаменов

В Германии упростили обмен украинских водительских прав без экзаменов / © Associated Press

В Германии вступило в силу распоряжение об обмене украинских водительских удостоверений международного образца на немецкие без необходимости повторного теоретического и практического экзаменов.

Документ официально опубликован в Bundesgesetzblatt — федеральном издании, в котором публикуются законодательные акты Германии. Он становится действительным на следующий день после публикации, то есть с завтрашнего дня, 18 августа.

Чтобы получить немецкие водительские «права», украинцам нужно будет обратиться в ведомство Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde за своим местожительством в этой стране.

Упрощение распространяется на украинские удостоверения категории A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. В этом списке нет категории B1, касающейся квадроциклов, и T — тракторов.

Кроме того, украинский язык добавлен в перечень языков, которыми можно сдавать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения в Германии.

Напомним, что в июле правительство Германии официально утвердило долгожданные изменения для украинских мигрантов, которые позволят не только существенно упростить легализацию водительских документов, но и сэкономить немало времени и сотни евро.

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