Клаудия Таннер считает, что вероятность отключения света в некоторых частях Европейского Союза в ближайшем будущем очень высока.

В Австрии правительство интенсивно готовится к возможному сбою электроэнергии. Министр обороны Клаудия Таннер объяснила, на какие меры она рассчитывает относительно армии и населения, а также на какие конкретные угрозы она ожидает со стороны главы Кремля Владимира Путина.

Об этом говорилось в интервью Die Welt.

"Для Путина хакерские атаки на западные энергоисточники являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это только теория. Необходимо подготовиться к отключениям в Австрии и других странах Европы. Вопрос не в том, наступит ли блэкаут, а в том, когда он настанет", – сказала она.

По словам министерши, в Австрии уже начали систематически информировать людей о возможных отключениях: полиция, пожарные, ассоциации гражданской обороны и солдаты регулярно проводят совместные учения, иногда с участием муниципалитетов и школ.

"Мы распространяем небольшие брошюры, в которых даем советы, что делать в случае блекаута, и как вовремя принять меры предосторожности, например, как хранить определенные продукты", — добавила министерка обороны.

По ее словам, к 2025 году в Австрии инвестируют в общей сложности 180 млн евро в создание так называемых "островков безопасности", которые будут иметь достаточное количество энергии и смогут автономно работать по меньшей мере в течение двух недель.

Она добавила, что война в Украине стала войной на истощение, с большой интенсивностью и большими потерями с обеих сторон.

Но, по ее мнению, важно, что Запад продолжает всеми силами поддерживать Украину, соблюдает санкции и остается единственным.

"Без поддержки Запада Украина проиграла бы. Как нейтральная страна, мы не предоставляем летальное оружие, но мы предоставляем полевые рентгеновские аппараты, каски и теплогенераторы, что не менее важно", – добавила Клаудия Таннер.

Она также считает важным, что в высоких дипломатических кругах все интенсивнее обсуждают пути окончания войны, и акцент все больше делают на дипломатию.

Среди государств ЕС существует мнение, что Украина как суверенное государство само должно решать, когда вести переговоры и какова цель этих переговоров.

Но есть и другое мнение — что Запад, который месяцами поддерживает Украину оружием и миллиардами долларов, должен поработать с Киевом, чтобы выяснить, когда будет достигнут предел этой войны, и когда имеет смысл начинать переговоры в соответствующем формате.

По мнению главы Минобороны, высокие цены на энергоносители, являющиеся следствием жестокой агрессивной войны Путина против Украины, все чаще могут восприниматься людьми на Западе как бремя.

Добавим, что во Франции подчеркнули, что только украинский народ должен "решать, когда и как начинать переговоры".

Тем временем Россия сквозь западные медиа пытается продвинуть нарратив о мирных переговорах и "дипломатии". Однако по замыслу РФ такие переговоры должны быть на условиях страны-агрессора, говорят в ЦПИ.

А в США считают, что Кремль не готов к серьезным переговорам по прекращению войны.

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