В субботу, 1 марта, Рабочая партия Курдистана (РПК), курдская боевая группа, признанная Турцией, ЕС и США террористической организацией, объявила о прекращении боевых действий против турецкого правительства. Это объявление сделано после четырех десятилетий вооруженного конфликта, унесшего более 40 000 жизней.

Об этом сообщает Politico.

На этот раз объявление перемирия обошлось без каких-либо инициатив со стороны президента США Дональда Трампа, претендующего на роль глобального миротворца. Курды отозвались на призыв заключенного лидера РПК Абдуллы Оджалана.

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В заявлении РПК говорится, что прекращение огня было направлено на то, чтобы "проложить путь к миру и демократическому обществу". Группа добавила, что "ни одно из наших подразделений не прибегнет к вооруженным действиям, если на них не будут нападать", но она не объявила о своем расформировании, заявив, что такое решение может быть принято только под прямым руководством Абдуллы Оджалана в рамках более широкого политического процесса.

Призыв Оджалана прозвучал на фоне политических сигналов от правительственной коалиции Турции о том, что лидер PПK, заключенный на острове неподалеку от Стамбула с 1999 года, может получить условно-досрочное освобождение, если группа распадется.

В своем послании Оджалан утверждал, что вооруженная борьба больше не является жизнеспособным решением и призвал курдские политические движения искать участие в демократических процессах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал развитие событий, назвав обращение Оджалана "исторической возможностью" для прекращения конфликта. Его правительство дало понять, что будет внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить полный роспуск РПК, но также требовало, чтобы аффилированные группы в Ираке и Сирии последовали их примеру.

Испанский законодатель-социалист Начо Санчес Амор, главный член Европейского парламента по отношениям с Турцией, назвал призыв Оджалана "историческим шагом" и призвал обе стороны воспользоваться моментом для инклюзивной политической резолюции.

Рабочая партия Курдистана вела вооруженное восстание против турецкого правительства с 1984 года, сначала стремясь создать независимое курдское государство, а затем изменила свои требования на большую автономию и права для курдов. Прошлые попытки прекращения огня — особенно мирный процесс 2013-2015 годов — потерпели крах на фоне возобновления насилия.

Напомним, Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО после США, открыта для отправки миротворцев в Украину.

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