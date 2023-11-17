Без помощи Украине: Байден подписал закон о временном бюджете США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 16 ноября, подписал законопроект о временном финансировании правительства. Это позволит предотвратить шатдаун, но пакет не включает дополнительной помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подписал законопроект за день до возможного шатдауна.

Пакет расходов сохранит финансирование на текущем уровне еще на два месяца, пока будет обсуждаться предстоящий долгосрочный пакет.

Напомним:

Американские законодатели одобрили временное финансирование правительства США на 45 дней во избежание шатдауна — блокирования выплат бюджетникам: конгрессменам и их персоналу, военным, социальным работникам и другим, которые получат зарплату из федерального бюджета. То есть их не будут отправлять в неоплачиваемый отпуск. Бюджет на 2024 год (в США новый бюджетный год начинается с 1 октября), который и включал бы помощь Украине в размере более $60 млрд, не набрал нужного количества голосов.

Голосование за бюджет заблокировала группа конгрессменов в Палате представителей, преимущественно "трампистов".

The Daily Beast, американский новостной вебсайт, посвященный политике, со ссылкой на данные Совета по международным отношениям CFR, отмечает, что США оказывает Украине помощь больше, чем любая другая отдельная страна, хотя по доле ВВП США занимают всего 16 место среди стран, которые помогают Украине. Таким образом издание апеллирует заявлениям "трампистов", что страна взяла на себя слишком большое бремя, помогая Украине, и отвечая на их высказывания о войне в Украине как о "войне Байдена".

Справка:

Правительственный шатдаун – это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложены средства для работы правительственных учреждений. Он наступает, когда перестает действовать бюджет на текущий период.

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