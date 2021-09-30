Без права на помилование: бывшему полицейскому вынесли приговор за жестокое убийство

Без права на помилование: бывшему полицейскому вынесли приговор за жестокое убийство

Убийца сжег свою жертву в пустом холодильнике и останки выбросил в пруд.

Британцу Уэйну Казинсу, который работал в полиции и был женат на украинке, вынесли приговор по обвинению в жестоком убийстве. Коп-убийца проведет в тюрьме всю жизнь и не будет иметь права на помилование.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

В марте этого года Уэйн Казинс под видом ареста похитил 33-летнюю жительницу Лондона Сару Эверард — посадил ее в машину, вывез в лес и там задушил. Личность жертвы пришлось устанавливать по зубам, потому что убийца сжег ее в пустом холодильнике, а потом выбросил останки в пруд неподалеку.

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Это убийство шокировало всю Великобританию. В парк, где пропала Сара, тысячи британок несли цветы и свечи, устраивали протесты против уязвимости женщин перед насилием.

Приговор британского суда "на всю жизнь" отличается от обычного пожизненного заключения тем, что к нему нельзя применить помилование.

Новости мира: британского копа, который убил Сару Эверард, приговорили к пожизненному заключению

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