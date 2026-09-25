Без ракет для Patriot, но с наступательным оружием: детали нового пакета помощи от США

Администрация Трампа срочно выделяет 400 млн долларов на оружие для Украины

Реклама

Американские чиновники гарантировали выделение Киеву почти 400 миллионов долларов военной поддержки, которые Конгресс США одобрил еще в конце прошлого года. Этот пакет финансирования не сгорит 30 сентября благодаря своевременному заключению необходимых государственных контрактов.

О деталях распределения этих критически важных средств сообщает Reuters.

Реклама

Распределение финансирования и поставки оружия

На начало этой недели администрация уже официально распределила 307 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Остальную сумму в размере 93 миллионов долларов американские чиновники планируют зафиксировать до завершения текущего финансового года.

Реклама

«Первые поставки начались в этом месяце и будут включать наступательное оружие и запасные части для бронетехники», — отмечают анонимные источники издания.

Ожидается, что остальная военная техника и оборудование поступят украинским защитникам до октября 2029 года. Задержка с использованием этих денег вызвала серьезное недовольство среди представителей обеих американских партий в Конгрессе.

Дефицит ракет для систем Patriot

«Глобальные запасы перехватчиков существенно истощились из-за войны в Украине и вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ираном», — объясняют журналисты причину отсутствия ракет к системам Patriot в новом пакете.

Пентагон несколько раз задерживал поставки оружия в Украину именно из-за опасений, что американские военные запасы стали слишком малы. В последние месяцы президент Дональд Трамп начал демонстрировать более позитивный тон по украинскому вопросу на фоне этих логистических проблем.

Реклама

«Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке», — напоминают авторы материала.

В ходе этих переговоров лидеры подробно обсудили возможные пути завершения длительной войны с Российской Федерацией. Среди ключевых тем их встречи было и потенциальное двустороннее прекращение огня по энергетическим объектам обоих государств.

Напомним, Зеленский в США заявил, что достигнута договоренность о поставке пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время он не раскрыл, с кем именно Украина достигла этой договоренности.

Новости партнеров

Новости партнеров