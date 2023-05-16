Без разрешения Лукашенко – нельзя: белорусским чиновникам и силовикам ограничили выезд за границу

Высшие чиновники и силовики Беларуси смогут уезжать за границу только с разрешения Александра Лукашенко.

В Беларуси внесли изменения в закон о порядке выезда из страны отдельных категорий граждан – высшие чиновники и силовики смогут уехать за границу только с разрешения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом пишет белорусское издание "Зеркало".

Разрешения на выезд потребуют:

председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;

начальник Службы безопасности президента Республики Беларусь;

начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь;

председатель Комитета государственной безопасности,

министр внутренних дел;

министр иностранных дел;

министр обороны;

министр по чрезвычайным ситуациям;

глава Государственного пограничного комитета;

глава Государственного таможенного комитета;

председатель Следственного комитета;

председатель Государственного комитета судебных экспертиз;

начальник Государственной инспекции по охране животного и растительного мира.

Выезд из Беларуси "руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам", будет определяться правительством.

Напомним, Лукашенко впервые за шесть дней появился на публике – как выглядит диктатор (фото).

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