Без разрешения Лукашенко – нельзя: белорусским чиновникам и силовикам ограничили выезд за границу

Высшие чиновники и силовики Беларуси смогут уезжать за границу только с разрешения Александра Лукашенко.
В Беларуси внесли изменения в закон о порядке выезда из страны отдельных категорий граждан – высшие чиновники и силовики смогут уехать за границу только с разрешения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом пишет белорусское издание "Зеркало".
Разрешения на выезд потребуют:
- председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;
- начальник Службы безопасности президента Республики Беларусь;
- начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь;
- председатель Комитета государственной безопасности,
- министр внутренних дел;
- министр иностранных дел;
- министр обороны;
- министр по чрезвычайным ситуациям;
- глава Государственного пограничного комитета;
- глава Государственного таможенного комитета;
- председатель Следственного комитета;
- председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
- начальник Государственной инспекции по охране животного и растительного мира.
Выезд из Беларуси "руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам", будет определяться правительством.
Напомним, Лукашенко впервые за шесть дней появился на публике – как выглядит диктатор (фото).
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