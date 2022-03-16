"Без рук, ног, ушей, глаз": что известно о госпитализации раненых российских военных в Беларусь

"Без рук, ног, ушей, глаз": что известно о госпитализации раненых российских военных в Беларусь

С началом войны в медучреждения Беларуси стали поступать раненые русские военные.

Почему, куда и с какими травмами они госпитализированы, рассказывает редактор DW.

Как сообщают белорусские СМИ и телеграмм-каналы, многих военных, раненых в бою, отправляют в Беларусь, здесь им оказывают медицинскую помощь и везут дальше в Россию.

1 марта это подтвердил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Он заявил, что за пять дней войны в Гомеле, Мозыре и еще одном районном центре, которого он не назвал, пролечили 160-170 раненых российских военных.

Четыре источника подтвердили DW, что с начала войны раненых российских военных доставляют в больницы Мозыря и Гомеля. Также полевой госпиталь развернули в Наровле. По информации одного из собеседников DW, многие раненые поступает в Мозырь. Часто – "без рук, ног, ушей, глаз".

Некоторых военных привозят из медсанбатов с нарушением сроков эвакуации уже с гангренами: "Если бы солдат доставляли вовремя, конечности можно было бы спасти".

Источники DW рассказывают, что некоторые из поступающих в них пациентов провели без еды до пяти суток, дезориентированы, не представляют, где находятся, просят позвонить родителям.

"Есть пациенты 2003 года рождения из бедных регионов России. По сути, дети. И такие же жертвы", — говорит один из собеседников DW.

Еще один источник – непосредственно с медициной он не связан, но хорошо знаком с ситуацией – подтвердил, что в одной из больниц Гомельской области "операционные работают нон-стоп", только за ночь могут прооперировать до 50 человек. Среди них и местные жители с "гражданскими" заболеваниями, и российские военные. Одна из самых частых хирургических манипуляций – ампутация конечностей.

"Больница заполнена", — рассказывает собеседник и просит скрыть данные о локации клиники.

Несколько источников DW сообщают и о том, что в Белоруссию привозят не только раненых, но и убитых солдат. Но оценить масштаб, о котором количество погибших идет, ни один из собеседников не в состоянии.

Многие врачи, с которыми связывалась DW, отказались говорить о предоставлении медицинской помощи российским военным. По словам двух собеседников, у них взяли подписку о неразглашении информации. Что это за подписка, в какой форме, какую информацию она запрещает разглашать, собеседники объяснить отказались.

В Фонде медицинской солидарности отмечают, что в настоящее время больницы в Гомеле и Мозыре стали "практически режимными объектами". "Все очень жестко контролируется, прямо в больницах дежурят сотрудники КГБ или ФСБ, все охраняемые здания, — заявляют в фонде.

"Из больниц убрали многих врачей, которые теоретически могли бы что-нибудь рассказать. Вместо них привезли работать россиян".

В фонде рассказывают, что в первую неделю войны им изредка поступали данные о количестве раненых или характере их травм. А потом начались проверки и увольнения.

"Теперь многие врачи и персонал боятся, ни с кем не общаются", — говорят в Фонде медицинской солидарности. "В принципе, поток груза 200 и 300 бесконечен, больницы заполнены, всех, кого могут, грузят в поезда и отправляют в Россию", — добавляет представитель фонда.

С точки зрения международного гуманитарного права помощь раненым в бою российским солдатам не является соучастием в военных действиях, объясняет научный сотрудник Института Фридриха Майнеке (Friedrich-Meineсke-Institut) при Берлинском свободном университете политолог Сергей Богдан.

"Оказывать помощь должны всем раненым, без разницы, к какой армии они принадлежат. Причем, как в зоне боевых действий, так и возле нее", — уточняет он.

Правда, есть нюанс: Россия официально не считает, что происходит войной, говорит Богдан. Это означает, что нормы международных конвенций в данном случае не действуют. Так что статус раненых российских солдат, находящихся в Беларуси, сейчас неясен.

Напомним, в Белоруссии назвали фейком ракетный удар по их территории.

Российские самолеты 11 марта атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.