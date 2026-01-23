Гренландия / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа инициировала пересмотр оборонного соглашения с Данией с 1951 года, чтобы снять какие-либо ограничения на американское военное присутствие в Гренландии. Вашингтон стремится получить право разворачивать силы и объекты на острове без предварительных консультаций с Копенгагеном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стратегические цели Вашингтона

Согласно текущему соглашению (с изменениями с 2004 года), США обязаны информировать Данию и Гренландию о любых существенных изменениях в своих военных операциях. Пока американские переговорщики настаивают на изменении формулировок, чтобы обеспечить США «полный доступ без ограничений и временных рамок».

Рамочное соглашение, о котором Трамп объявил после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, может включать:

Размещение американских ракетных систем;

Эксклюзивные права на добычу полезных ископаемых (для противодействия влиянию Китая);

Усиление присутствия НАТО в Арктике в обмен на отказ от введения пошлин против ЕС.

Позиция Дональда Трампа

Президент США подчеркнул, что Гренландия критически важна для национальной безопасности и защиты от экспансии России или Китая. В эфире Fox Business он подтвердил намерение изменить условия сотрудничества.

«Мы сможем разместить в Гренландии все, что нам нужно, потому что мы этого хотим. По сути это полный доступ, без ограничений и без временных ограничений», — заявил Трамп.

Представительница Белого дома Анна Келли добавила, что президент рассчитывает достичь всех стратегических целей навсегда и с минимальными затратами.

Суверенитет Дании и красные линии

Сообщается, что, несмотря на давление США, Дания отмечает сохранение своего суверенитета над островом. После окончания холодной войны количество американских баз в Гренландии сократилось с 17 до одной (авиабаза Питуфик/Туле). Премьер Дании Мэтте Фредериксен подтвердила готовность к диалогу, но очертила четкие границы:

«Мы сказали американцам год назад, что можем обсудить наше соглашение об обороне, но оно должно учитывать суверенность нашего государства, конечно», — подчеркнула она.

Что известно о ситуации с Гренландией

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему нужна « Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.

Впоследствии Трамп заявил, что имеет «рамочное соглашение» с НАТО по поводу будущего Гренландии и Арктического региона. Об этом он написал в соцсети Truth Social после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также он в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе подверг критике Европу, заявив, что континент «движется не в правильном направлении».

Министр иностранных дел Дании заявил, что датчане отвергают передачу Гренландии США.

Европа выступила против планов Трампа по Гренландии.