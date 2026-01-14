Трамп объяснил, зачем ему нужна Гренландия

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности.

Об этом Трамп написал в социальных сетях.

По его словам, остров имеет ключевое значение для реализации оборонной системы "Золотой купол", которую сейчас строят США.

Трамп подчеркнул, что в случае отказа от такого шага по Гренландии могут заинтересоваться Россия или Китай.

"Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого не произойдет", – заявил он.

Также политик подчеркнул роль США в Альянсе, отметив, что без американского могущества НАТО не было бы эффективной силой сдерживания. По его мнению, Альянс становится значительно сильнее и влиятельнее в случае контроля Гренландии Соединенными Штатами.

"НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится в руках США. Все, что меньше, - неприемлемо", - подытожил Трамп.

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему "действительно нужна Гренландия". Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.

После заявлений Трампа в Европе заявили, что НАТО может готовить оборону Гренландии. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление относительно острова. Европа заявляет, что безопасность Арктики должна быть достигнута "коллективно с союзниками НАТО, в том числе США".