- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 387
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп объяснил, зачем ему нужна Гренландия
Дональд Трамп заявил, что Гренландия критически важна для безопасности США, НАТО и реализации системы Золотой купол, и предупредил об угрозе со стороны России и Китая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности.
Об этом Трамп написал в социальных сетях.
По его словам, остров имеет ключевое значение для реализации оборонной системы "Золотой купол", которую сейчас строят США.
Трамп подчеркнул, что в случае отказа от такого шага по Гренландии могут заинтересоваться Россия или Китай.
"Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого не произойдет", – заявил он.
Также политик подчеркнул роль США в Альянсе, отметив, что без американского могущества НАТО не было бы эффективной силой сдерживания. По его мнению, Альянс становится значительно сильнее и влиятельнее в случае контроля Гренландии Соединенными Штатами.
"НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится в руках США. Все, что меньше, - неприемлемо", - подытожил Трамп.
Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему "действительно нужна Гренландия". Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.
После заявлений Трампа в Европе заявили, что НАТО может готовить оборону Гренландии. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление относительно острова. Европа заявляет, что безопасность Арктики должна быть достигнута "коллективно с союзниками НАТО, в том числе США".