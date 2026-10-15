Starlink / © Getty Images

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Спутниковая связь Starlink и разведывательные данные США остаются ключевыми для обороны Украины. Недавнее временное ограничение скорости Starlink для дронов продемонстрировало, насколько Киев зависит от этих ресурсов.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

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Starlink подвел украинских военных: что произошло с дронами

В среду, 14 октября, по информации Der Spiegel, украинские подразделения на фронте и в тылу начали жаловаться на проблемы с управлением дронами из-за ограничения скорости Starlink. За ночь скорость для объектов, двигающихся быстрее 160 км/ч, была снижена, а впоследствии ограничения усилили.

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Это могло усложнить работу большинства дронов, которые двигаются значительно быстрее указанного порога. Утром в четверг, 15 октября, Киев еще выяснял причины проблем, а уже днем сообщили, что система снова работает в нормальном режиме.

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Позже, по словам Маска, ограничение скорости ввело не его компания, а американское войско. «Это не я ограничил скорость — это должно было сделать американское войско», — отметил он.

Речь идет преимущественно о военной версии системы Starshield, контролируемой Пентагоном.

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Почему без Starlink ВСУ труднее управлять дронами

Как пишет Der Spiegel, спутниковая связь — одна из важнейших американских технологий, которые Украина использует в войне. От него зависят, в частности, дроны средней дальности, которым требуется стабильный канал для наведения на цель.

«Украинцы используют его преимущественно для ведения войны на большее расстояние», — объяснил эксперт по связи Томас Виттингтон из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По информации издания, благодаря ударам по российской логистике, Украина смогла стабилизировать фронт на Донбассе. Поэтому длительное ограничение Starlink могло бы иметь серьезные последствия для обороны: дроны остаются центральным элементом разведки и поражения целей.

Важность системы хорошо показали и действия против россиян. Как пишет Der Spiegel, в начале года Starlink отключил незарегистрированные терминалы, которые использовала Россия на территории Украины.

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После этого у российских войск обрушилась связь, а их наступление затормозилось. Кроме того, в Болгарии и Польше фиксировались попытки саботажа наземных станций Starlink, которые могут быть связаны с российскими гибридными атаками.

«Недавно у Болгарии и Польши было несколько попыток саботажа наземных станций Starlink, которые могут быть российскими гибридными атаками», — отмечает издание.

По информации Der Spiegel, сейчас именно Польша оплачивает украинский счет за Starlink. Европейские страны работают над собственными спутниковыми системами, однако их аналоги потребуют времени, будут более дорогими и менее мощными.

Американские спутники и разведданные: что они дают ВСУ

По данным издания, Киев до сих пор использует широкий спектр американских разведданных. Снимки американских спутников помогают планировать дальнобойные удары и отслеживать движение русских войск.

К этому, вероятно, прилагаются данные от агентов ЦРУ внутри России. Такой поток информации позволяет Украине более точно поражать цели и быстрее реагировать на российские атаки.

«В начале войны не было никого в мире, кто мог бы предоставить такую информацию. Сейчас украинцы и европейцы уже догнали», — отмечает Der Spiegel.

Как пишет Der Spiegel, украинские разведывательные дроны во многих местах ведут наблюдение за фронтом в реальном времени и способны самостоятельно выявлять наступления. Европейцы также запускают все большее количество спутников и уже предоставляют важные данные, однако пока не могут полностью заменить американские возможности.

Предупреждают ли США Украину о ракетных ударах

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 октября, заявил, что союзники не предупредили Украину об ударе баллистической ракеты в столицу. Однако, как отмечает издание, ночные атаки на Киев не обязательно свидетельствуют о прекращении разведывательного сотрудничества.

Баллистические ракеты малой дальности из-за короткого времени полета — несколько минут — и так сложно обнаружить. Раньше их тоже иногда фиксировали с опозданием.

По информации Der Spiegel, американцы остаются лидерами в раннем обнаружении ракетных пусков. Система OPIR (Overhead Persistent Infrared) способна фиксировать старт ракет по тепловой сигнатуре из космоса.

«Они показывают радарам, куда смотреть», — объяснил эксперт по ракетам Этьен Маркю из Фонда стратегических исследований.

Украина имеет ряд западных радаров и шведские разведывательные самолеты 340 AEW, которые могут сопровождать ракеты на более поздней фазе полета. Однако, по мнению эксперта, американская помощь в этой сфере пока остается незаменимой.

Сможет ли Украина заменить американскую помощь

Еще до 2023-2024 годов полное прекращение американской помощи могло бы сразу создать критическую ситуацию для Украины. Сейчас, как констатирует Der Spiegel, зависимость от США меньше, но не исчезла.

Украина и европейские партнеры добились прогресса в собственной разведке, беспилотниках и спутниковых технологиях. Однако Starlink, американские спутниковые снимки и система раннего предупреждения о ракетных пусках до сих пор дают Киеву преимущество, которое сложно быстро компенсировать.

«Американцы остаются незаменимыми», — говорится в материале Der Spiegel о значении американской разведывательной поддержки для Украины.

Поэтому, как подчеркивает издание, любые ограничения со стороны Вашингтона — будь то в сфере связи, разведки или вооружений — имеют не только техническое, но и геополитическое значение для дальнейшей обороны Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, из-за чего возникли ограничения в работе Starlink в Украине, как это повлияло на ситуацию на фронте и кто может быть причастен к принятию соответствующего решения.

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